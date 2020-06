Poul Krebs er bestemt ikke tilfreds med politikernes corona-hjælpepakke til de danske festivaler.

Den 64-årige musiker skulle have spillet 26 koncerter henover sommeren på flere af landets festivaler, men på grund af coronakrisen er de alle blevet aflyst.

Det betyder, at Poul Krebs stort set ikke kommer til at have en indtjening fra februar til september.

Det er dog ikke dette, han er rasende over.

Det er tværtimod udfordringerne for det 20-mands store hold, han har bag sig - såsom bookere, produktionsfolk og teknikere - der kan få ham op i det røde felt. Det siger den århusianske spillemand til Politiken.

»Det er blandt andet dem, vi kalder ’de sorte T-shirts’. De lever i skyggen, bag scenen, men uden dem kunne vi ikke stå på scenen og føre os frem. Der er bare ingen, der taler deres sag«, siger han og fortsætter:

»Det er totalt mangel på indsigt fra politikernes side og skriger til himlen. Mange af de her kulturarbejdere tjener deres årsløn om sommeren. Det er i virkeligheden dem, der bliver ramt allerhårdest«, siger han.

Også det danske rockband Carpark North er hårdt ramt af coronakrisen.

Bandet skulle have spillet 27 shows på landets festivaler henover sommeren. Shows, som altså nu alle er aflyst.

Ifølge Søren Balsner, der spiller bas og synthesizer i Carpark North, river aflysningen 'bunden ud af bandets pengekasse'.

Han henviser dog - ligesom Poul Krebs - til, at bekymringen hovedsageligt ligger hos holdet bag bandet, da disse folk har 'en mere skrøbelig økonomi'.

Folketingets partier blev i april enige om en hjælpepakke, der skal holde hånden under de danske festivaler.

Her stoppede enigheden mellem partierne dog.

Det skyldes, at Radikale Venstre, SF og Venstre ikke var enige med regeringens tolkning af aftalen.

De tre partier bremsede derfor den endelige vedtagelse i syv uger.

Torsdag faldt aftalen så endelig på plads, da det blev vedtaget, at festivalerne skal annullere alle kontrakter med musikere og underleverandører for at kunne søge om at få del i hjælpepakken.