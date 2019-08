Egentlig ville han helst være tømrer.

Men en tilfældighed, en ihærdig mor, en god idé og en stor portion flid og held resulterede i, at Poul-Jørn Lindberg fra Aarhus havnede i et brilleventyr, der resulterede i titlen som milliardær.

I anledning af den nye bog ’Guldjyderne’ har B.T. den seneste uge kigget nærmere på succesfulde jyske familievirksomheder, hvoraf hele 81 kan kalde sig milliardærer. Den jyske brillevirksomhed Lindberg er en af dem.

»De har gjort det rigtig godt. De har lavet nogle skidedyre produkter, og de tjener godt. Det er bedre at lave noget, der er dyrt og sælge mindre«, siger bogens forfatter, Søren Jakobsen.

En del af succesen kan tilskrives Poul-Jørn Lindbergs mor:

»Min mor havde set tømrere, som gik oppe på taget af et femetageshus. Det skulle hendes søn ikke,« fortalte den dengang 79-årige Poul-Jørn Lindberg i et interview med Berlingske tilbage i 2010.

Moderen viste i stedet sønnen en annonce fra avisen, hvor den lokale optiker søgte en lærling – i håbet om, at han i stedet ville gå den vej.

Og den plan gav pote. Poul-Jørn Lindberg blev optiker, og i 1969 kunne han åbne sin første forretning i Aarhus sammen med sin kone, Hanne Lindberg. Og hurtigt lagde Poul-Jørn Lindberg mærke til noget, som senere skulle vise sig at blive en anden grundsten i vejen til succes.

Kronprinsessen har også haft lejlighed til at prøve et par Lindberg-briller. Her ved en messe i Polen. Foto: Keld Navntoft Vis mere Kronprinsessen har også haft lejlighed til at prøve et par Lindberg-briller. Her ved en messe i Polen. Foto: Keld Navntoft

»Jo kønnere pigerne var, jo mindre ønskede de at gå med briller. Derfor vidste jeg, at brillerne skulle være så usynlige som muligt,« fortalte Poul-Jørn Lindberg til Berlingske.

Den aarhusianske optiker begyndte at pusle med forskellige design og materialer for at få lavet en brille, der kunne være så usynlig som muligt.

Opgaven var ikke så ligetil, men da optikeren hørte, at man var begyndt at bruge det lette metal titanium til at lave nye hofter, fik han en idé.

Han sendte en mand til USA for at få fat i en rulle titaniumtråd, der dengang ikke var til at opdrive i Danmark. Hele 75.000 kroner måtte optikeren af med for rullen med tråd på 1,1 mm i diameter.

5. fra v. Kgl. hofleverandør Hanne Lindberg, Poul-Jørn Lindberg og Pernille Lindberg, Air Titanium Briller. Foto: Bjarne Luthcke Vis mere 5. fra v. Kgl. hofleverandør Hanne Lindberg, Poul-Jørn Lindberg og Pernille Lindberg, Air Titanium Briller. Foto: Bjarne Luthcke

Men det viste sig at være en god investering. Titaniumtråden var det perfekte materiale, og i midten af 1980’erne blev Lindbergs titaniumbrille skabt.

De lette briller blev hurtigt en succes, og succesen blev kun større, da dronningen gjorde brillen til sin favorit. Både dronningen og prins Henrik havde været kunder hos brillemageren siden 1978.

»Margrethe købte de første briller, hun blev set offentligt med, hos Thiele i København. Men derefter har hun kun købt briller hos os,« har Poul-Jørn Lindbergs datter, Pernille Lindberg, der selv er optiker, udtalt til Aarhus Stiftstidende.

I dag driver hun sammen med sin bror, Henrik Lindberg, familieimperiet videre, efter at forældrene er blevet pensioneret.

Prins Henrik var en af de første danskere, der fik et par af Lindbergs lette titaniumbriller. Siden fik dronningen også et par. Foto: Keld Navntoft Vis mere Prins Henrik var en af de første danskere, der fik et par af Lindbergs lette titaniumbriller. Siden fik dronningen også et par. Foto: Keld Navntoft

Succesen kunne også mærkes på både omsætningen og formue.

Allerede i 2010 kunne familien kalde sig en af Danmarks rigeste med en formue vurderet til 700 millioner kroner. Og i 2018 blev familiens formue af Berlingske vurderet til at være på 1,9 milliarder kroner.

Ifølge Søren Jakobsen skyldes succesen blandt andet, at familien har haft is i maven til ikke at sælge ud:

»Jylland har jo også en anden brille-rigmand i Louis Nielsen, men han er ikke milliardær. Han er et eksempel på en, der solgte for tidligt. Det har Lindberg-familien ikke gjort,« forklarer han.

Det var prins Henrik, der først begyndte som kunde hos Lindberg. Men dronningen fulgte hurtigt trop. Her ses hun med Lindberg-briller. Foto: Keld Navntoft Vis mere Det var prins Henrik, der først begyndte som kunde hos Lindberg. Men dronningen fulgte hurtigt trop. Her ses hun med Lindberg-briller. Foto: Keld Navntoft

Trods de mange penge har hverken Poul-Jørn Lindberg eller hans nu afdøde kone Hanne Lindberg kastet om sig med penge.

Ganske vidst har parret haft en fin bolig i Søholt Hovedgaard ved Ebeltoft, men derudover var det begrænset med luksus:

»Vi opfører os ikke anderledes end alle andre danskere,« har Poul-Jørn Lindberg tidligere fortalt.

Dog har han tilladt sig lidt en dyr hobby i form af sin interesse for køreheste, og parret havde blandt andet 20 heste på gården.

Dronning Margrethe har i mange år været fan af Lindberg Briller. Her bærer hun et par ved nytårstalen i 1990. Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Dronning Margrethe har i mange år været fan af Lindberg Briller. Her bærer hun et par ved nytårstalen i 1990. Foto: KELD NAVNTOFT

At Poul-Jørn Lindberg og resten af den aarhusianske familie ikke gør det store væsen ud af sig trods den store succes og formue, kommer ikke bag på Frederik Aakard, der er økonom og selvstændig rådgiver hos Financial Advisory.

»Når man er del af et lille lokalsamfund, så flasher man ikke rigdom på samme måde, som man måske gør andre steder. Så de lever stille, og de lever typisk fornuftigt,« siger han.

B.T. har været i kontakt med familien Lindberg, der ikke har ønsket at afgive interview.

Dog har familien været behjælpelig med fakta og baggrundsoplysninger.