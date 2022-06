Lyt til artiklen

Rapperen Post Malone er aktuel med albummet 'Twelve Carat Toothache'.

I den forbindelse gæstede han for nylig 'The Howard Stern Show’.

Her kunne rapperen, der ellers er kendt for at være meget privat, løfte sløret for en lidt alternativ måde at fordrive tiden på toilettet.

»Jeg vil sige, at omkring 30 procent af mine album og omkring 60 procent af mine tekster er blevet skrevet på lokummet,« lød det fra Post Malone.

Post Malone. Foto: Andy Kropa Vis mere Post Malone. Foto: Andy Kropa

Derfor kan toiletbesøgene altså vare en god rum tid for Post Malone – faktisk helt op mod halvanden til to timer, anslår han.

»Det er min helt særlige zone. Jeg vil ikke kalde det et skjulested, snarere en oase.«

Selvom han altså netop har udgivet nyt album, kunne man forestille sig, at han også fremadrettet vil bruge en god rum tid på toilettet – i hvert fald, hvis han vil sikre sig sin alenetid.

I Howard Sterns program kunne Post Malone nemlig også afsløre, at han for nylig både er blevet far til en lille datter og forlovet.

Datteren, hvis navn endnu ikke er offentligt kendt, er rapperens første barn.

Den nybagte mor er der heller ikke meget information om. Parret har nemlig formået at holde deres forhold så privat, at det ikke engang vides, hvor længe de har dannet par.