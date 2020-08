Mens de fleste brancher bløder penge under coronakrisen, så er der få brancher, der har kronede dage.

En af dem er pornobranchen.

Det skriver Business Insider.

I et interview med mediet fortæller den 33-årige pornostjerne Romi Rain, at hun tjener et femcifret dollarbeløb om måneden hjemmefra under pandemien.

»Min månedlige indkomst er femcifret. Hvor højt et femcifret beløb det er afhænger af mig selv. Coronapandemien gør kunderne mere ivrige efter indhold på alle timer af døgnet, fordi de keder sig, og det er en måde at komme væk fra tankerne om, hvor verden befinder sig lige nu,« siger Romi Rain.

Hun tjener penge på, at hun har sin egen 18+ webside, hvor hun laver indhold. Derudover er hun ambassadør for webcam-pornosiden 'Cam4', og hun laver også indhold på Pornhub, Onlyfans og andre 18+ hjemmesider.

Hun er sågar på 'Twitch', hvor hun live-streamer, at hun spiller computer.

Alle videoer, som hun lægger ud på nettet under coronakrisen, filmer, redigerer og uploader hun selv.

Hun mener, at successen skyldes, at hendes tid som pornoentertainer gør, at hun er god til at chatte med folk over lang tid. Hendes 'dirty-talk' med kunderne kræver en del kreativitet og dygtighed, som hun har lært fra pornobranchen.