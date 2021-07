Folkene bag det populære radioprogram 'Den korte radioavis' har nu fundet en ny måde at udkomme på.

I et nyhedsbrev afslører satireduoen Frederik Cilius og Rasmus Bruun, at de ugentligt vil udkomme med podcasten 'Den korte podcast' med deres populære karakterer Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og Rasmus Bruun.

Hvad podcasten kommer til at indeholde, vil de endnu ikke fortælle noget om, andet end at de har uploadet en lille teaser, hvor Kirsten Birgit-figuren er klippet ind i et afsnit af Mads Steffensens brevkasseprogram 'Mads og A-holdet'.

'Den korte radioavis' var i mange år Radio24syvs helt store satirehit med en daglig liveudsendelse.

Da man i efteråret 2019 lukkede Radio24syv, var der stort fremmøde af fans foran radioen, der hyldede programmet, og efterfølgende har Frederik Cilius og Rasmus Bruun da også brugt deres karakterer på både tv, teater og i bogform.

Senest har Rasmus Bruun og Frederik Cilius sammen med deres tidligere Radio24syv-chefer Mads Brügger og Mikael Bertelsen stiftet selskabet R8dio Aps, hvor planen er at lancere en app og senere en ny radiokanal ovenpå succesen med den fiktive radiostation R8dio, der det seneste år har været en del af podcasten 'Undskyld vi roder'.

Det er endnu uvist, hvornår 'Den korte podcast' har premiere, og om det bliver en del af det nye selskab.

B.T. forsøger at indhente en kommentar fra Frederik Cilius og Rasmus Bruun.