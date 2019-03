Det populære debatprogram 'Højlunds Forsamlingshus' - som blev vist på TV 2 i kanalens første år - genopstår i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Værten på programmet bliver ingen ringere end den oprindelige værts datter.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Debatprogrammet blev sendt fra 1988 til 1994 med den anerkendte tv-vært og forfatter Niels Højlund som vært.

Når programmet genopstår, bliver det med datteren - tv-værten Gertrud Højlund - i spidsen.

'Har virkelig glædet mig til at fortælle, at vi er klar med et generationsskifte i Højlunds Forsamlingshus. Min far, Niels, var fra TV 2’s fødsel og cirka fem år frem med-debatterende og dynamisk bestyrer af Højlunds Forsamlingshus, der rejste landet rundt og satte danskerne stævne til debat om vores fælles samfundsanliggender', skriver Gertrud Højlund på sin Instagramprofil og fortsætter:

'Inden vi skal stemme til næste folketingsvalg, inviterer vi igen danskerne til debat i Højlunds Forsamlingshus. Jeg har 100 forskellige følelser i den anledning, anderledes kan det nok ikke være, og jeg ville ønske, at min far var her endnu til at se det, og måske sidde blandt publikum og spørge om det nu ‘eeeegentlig er noget der ligger til os danskere?’'

Til daglig arbejder Gertrud Højlund som vært på TV 2 NEWS, og til TV 2 fortæller hun, at hun blev meget glad over at blive spurgt, om hun ville styre debatten i de nye udgaver af tv-forsamlingshuset:

»Det er en stor ære, når TV 2 NEWS mener, at jeg kan bare en lille smule af det, min far kunne,« fortæller hun.

'Højlunds Forsamlingshus' vil blive sendt live fra blandt andet Aabenraa og Aalborg.

Niels Højlund var blandt andet forstander for Ry Højskole i 12 år fra 1976 til 1988, før han fik arbejde hos TV 2 og blev vært på debatprogrammet.

Han sov ind i 2014. Han blev 82 år gammel.