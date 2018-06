Det lå ikke i kortene, at radio- og tv-værten Lisbeth Østergaard skulle være mor igen. Men så blev hun gravid igen.

I midten af maj blev hun mor til lille Carlo. Sammen med manden Ralf, der er pædagog, har hun også sønnen Viggo på tre år - og det er ikke altid nemt at finde balancen, når man som Lisbeth Østergaard gerne vil dele sit liv på sociale medier.

Det fortæller den 37-årige tv-vært om i et større interview med denne uges udgave af Alt for Damerne.

Særligt en epsiode betød, at Lisbeth Østergaard havnede i en shitstorm på Instagram, hvor hun har hele 115.000 følgere.

»Vi var ude at kigge på et juletræ, jeg spørger Viggo hvilket træ, vi skal vælge. Han svarer: ”Det der!”, hvortil jeg svarer: ”Nej, det er ikke helt højt nok” – og så finder han et nyt og spørger: ”Hvad så med det her, mor?”, hvorefter jeg svarer: ”Nej, det er altså grimt…”. Det bliver filmet og lagt ud på min story,« fortæller Lisbeth Østergaard.

Og så faldt der brænde ned.

FRIDAY LOVE Et opslag delt af Lisbeth Østergaard (@lisbethoestergaard) den 25. Maj, 2018 kl. 4.22 PDT

»Dét pissede folk af! Jeg skulle da i hvert fald ikke give ham muligheden for at vælge, når jeg så skød hans idéer ned på den måde. Det var ikke pædagogisk rigtigt, I know. Men hey, det er nu en gang sådan, vi alle sammen taler til vores børn en gang imellem,« lyder det fra Lisbeth Østergaard, der fik adskillige sure og skuffede beskeder i indbakken efterfølgende.

Men Lisbeth Østergaard insisterer på at være sig selv, så er sønnen Viggo er dårlig til at cykle på løbecykel, får hendes følgere også det at se.

Siden jul har hun været ude og købe børnetøj til den lille ny.

Alt Viggos tøj havde parret for længst foræret væk, for Lisbeth Østergaard og gemalen var ganske overbevist om, at de ikke skulle have flere børn. Det gik anderledes, så nu er der liv og glade dage i parrets hjem på Amager.