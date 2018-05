#Metoo kampagnen bliver stensikkert et tema i landets revyer til sommer. Det er skuespilleren og tekstforfatteren Niels Olsen overbevist om. Han skal levere tekster til dette års Cirkusrevy. Se ham her på videon fortælle, hvorfor #Metoo bliver et hit på landets revyscener.

Han debuterede i 2002 og kalder det en stor ære at have været med på Cirkusrevyen, men efter denne sæson vælger den folkekære revyskuespiller Niels Ellegaard at sige stop.

»Det er helt udramatisk. Jeg smækker ikke med døren eller noget, jeg vil bare gerne prøve noget nyt. Jeg vil ikke udelukke, at jeg en dag vender tilbage, hvis jeg får chancen.«

Den 56-årige revy-stjerne Niels Ellegaard fortæller til BT, at han efter næsten to årtier som fast deltager på Danmarks største revy, Cirkusrevyen, efter denne sæson vælger at sige stop for at se, hvor talentet ellers kan føre ham hen.

»Jeg gik i løbet af vinteren og tænkte over det og kom så frem til, at det var på tide at sige stop. I vores fag er man jo ansat en sæson ad gangen, og selvom jeg elsker at være på Cirkusrevyen, så vil jeg også gerne nå at prøve andre ting.«

Niels Ellegaard var første gang med i Cirkusrevyen i 2002, hvor han særligt i rollen som italiensk pizzabud kørende på en scooter begejstrede både publikum og anmeldere og blandt andet blev kåret som årets revykunstner.

»Da de ringede og tilbød mig jobbet første gang, sagde jeg nej. Jeg havde så stor ærefrygt for Cirkusrevyen ,at mit afslag kom som en hurtig nødreaktion. Så spurgte de, om jeg ikke lige ville tænke over det, og bagefter endte jeg heldigvis med at sige ja tak. Min søn sagde, da han var lille, at nu var jeg kommet på landsholdet i revy, og det var da også rigtig stort at komme med på holdet.«

De første mange sæsoner op igennem 00’erne boede Niels Ellegaard i Århus, hvor han sideløbende var ansat på Århus teater og derfor kun var med i Cirkusrevyen hvert andet år.

»Det var jo langt væk fra familien og børnene var små, så det passede mig fint at tage pauser engang i mellem. Så var det jo også rart at kunne holde sommerferie nogle gange.«

Den kommende sæson hvor Niels Ellegaard på Bakken i år spiller sammen med Henrik Lykkegaard, Ulf Pilgaard, Lisbet Dahl og debutanten Amalie Dollerup bliver altså som udgangspunkt hans sidste.

Hvad han så vil kaste sig over er endnu ikke helt på plads.

»Udover at Cirkusrevyen har givet mig en masse nye legekammerater, og at jeg er blevet en del af underholdningsbranchen, som jeg aldrig havde turde håbe på, har den også været et fantastisk udstillingsvindue, som hen ad vejen har givet mig forskellige tilbud. Til næste år skal jeg formentlig lave nogle foredrag, som er halvvejs standup om et emne, der ligger mig meget på sinde. Jeg har desværre fået at vide, at jeg ikke må sige så meget om det endnu.«

Lige nu glæder Niels Ellegaard sig først og fremmest til at komme i gang med årets Cirkusrevy, og så må tiden ellers vise, hvad der så skal ske.

Niels Ellegaard Født 12. marts 1962 i Svendborg.

Har som skuespiller blandt andet medvirket i film som 'Bølle Bob' (1998), '2 ryk og en aflevering' (2003) og 'Anja efter Viktor' (2003), men er ellers mest kendt som revyskuespiller, hvor han har debuterede i Cirkusrevyen i 2002 som han siden har været mere eller mindre en fast del af.

Bor i København med sin hustru skuespillerinden Lise Stegger (grand-barnebarn til Karl Stegger) som han har to børn sammen med.