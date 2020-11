Sociale medier har forandret den måde, vi lever på.

Mange influencere, sangere og andre kendisser kan sågar helt eller delvist tilskrive deres succes til platformene.

Men der er også en bagside af medaljen. De sociale medier gør det ikke blot lettere for folk at kommunikere og eksponere sig selv. Mange bruger nemlig også disse platforme til at udtrykke deres holdninger uden noget filter. Og i visse tilfælde udvikler det sig til decideret hadefulde ytringer eller trusler.

Det kan sangerinden Jesy Nelson fra popgruppen Little Mix skrive under på.

Til You Magazine åbner hun op om, hvordan beskeder på sociale medier om hendes udseende, vægt og hendes rolle i gruppen påvirkede hende i så høj grad, at hun forsøgte at tage sit eget liv:

»Før vi startede gruppen, så jeg aldrig på mig selv og tænkte, at jeg ikke var god nok. Jeg tænkte aldrig, at jeg var tyk, men da vi kom ind i industrien, ville vi alle ændre ting ved os selv. Det er så sørgeligt,« siger hun og forklarer, at hun efter to år med depression og spiseforstyrrelse forsøgte at begå selvmord med en overdosis.

De sociale mediers indflydelse på personers mentale helbred gør sågar, at hun har gjort sig overvejelser om, hvorvidt hun overhovedet vil have børn:

»Det afholder mig fra at få børn. Disse usikkerheder, som vi alle går rundt med på grund af sociale medier, forestil dig at få dem som barn.«

Jesy Nelson ses her med de øvrige medlemmet af pigebandet Little Mix – Perrie Edwards, Jade Thirlwall og Leigh-Anne Pinnock. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Jesy Nelson ses her med de øvrige medlemmet af pigebandet Little Mix – Perrie Edwards, Jade Thirlwall og Leigh-Anne Pinnock. Foto: TOLGA AKMEN

Den opsigtsvækkende udtalelse kommer i kølvandet på udmeldingen om, at Jesy Nelson ikke vil deltage i finalen i underholdningsprogrammet 'Little Mix: The Search', hvor gruppen forsøger at skabe nye grupper, der så konkurrerer mod hinanden. Vinderen deltager i Little Mix' kommende turné 'Confetti Tour', der efter planen gennemføres i 2021.

Jesy Nelson vil heller ikke deltage i gruppens optræden under awardshowet 'MTV EMA', og det skyldes, at hun ikke har det godt:

»Jesy har det ikke godt,« lyder det i en officiel udmelding fra Little Mix' repræsentanter.

Det har også fået fans af pigebandet til at udtrykke deres bekymringer på netop de sociale medier. De ønsker hende god bedring og håber, at hun snart er ovenpå igen.