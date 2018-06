Journalist og radiovært René Fredensborg er blevet fyret fra Radio24syv.

»René Fredensborg er dags dato fratrådt på Radio24syv. Vi kigger nu efter en afløser til hans programmer, og derudover har jeg ikke yderligere kommentarer.«

Sådan lyder den meget præcise besked fra Jørgen Ramskov, der er administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør for Radio24syv.

Over for B.T. ønsker han ikke kommentere, hvorfor René Fredensborg, der er vært på programmerne 'Forældreintra' og 'René Linjer', er blevet bedt om at pakke sit skrivebord sammen og med øjeblikkelig virkning forlade radiostationen.

René Fredensborg er kendt som en journalist med en provokerende og eksperimenterende tilgang til faget. Især den eksperimenterende side beviste han, da han og de andre paneldeltagere i programmet 'René Linjer' mellem jul og nytår sidste år havde taget det ulovlige, hallucinerende ecstasy-stof MDMA.

Udover værten deltog komponist Trinelise Væring, performancekunstner Marie Hauge Jensen og filminstruktør Søren Fauli i programmet.

B.T. kender endnu ikke til det fulde omfang af René Fredensborgs fyring. Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar til hans opsigelse.

Opdateres...