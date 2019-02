Komiker Ruben Søltoft er en travl mand.

Han er nemlig både aktuel i 'Terkel - The Motherfårking Musical', hvor han spiller hovedrollen som den ængstelige 6. klasse-elev Terkel, og med sit onemanshow ”Ting fra min mund”.

Nå ja, og så har han også lige fået en ny kæreste.

»Hun hedder Sandra Brünnich. Hun er koreograf og fotograf, og vi har været sammen et halvt års tid. Hun er skidesød og forstående,« siger han til Se og Hør.

Med 'forstående' henviser Ruben Søltoft til, at han stort set ikke laver andet end at arbejde og sove for tiden, hvor en typisk arbejdsdag er 16-17 timer lang.

'Terkel - The Motherfårking Musical' havde præmiere den 14. februar og kører marts måned ud i Tivolis Koncertsal.

Derefter står den på en række ekstra forestillinger med onemanshowet.

Travlheden gør da også, at han ikke altid føler, at han er den bedste kæreste lige nu. Derfor er det heller ikke et tempo, han ønsker at holde for eftertiden, fortæller den populære komiker.

Ifølge kærestens Instagram-profil, behøver komikeren dog ikke være urolig. Her virker Sandra Brünnich nemlig ikke ligefrem skuffet over sin kæreste.