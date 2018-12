DR-profilen Sara Bro skifter job.

Den 44-årige radio- og tv-vært afslører på Instagram, at hun i det nye år skifter P3 ud med DR2, hvor der venter et nyt tv-show.

»Jeg har fået mit eget tv-show på DR2 i 2019, så på fredag sender jeg for sidste gang på P3. Håber du lytter med,« lyder det fra Sara Bro på det sociale medie, hvor hun har lagt et billede op af sig selv iført et stort smil.

Sara Bro, der begyndte med at lave børneradio på DR i midten af 90'erne, har lavet alverdens underholdnings-tv for både TV2 og DR. Senest har hun i efteråret sendt radioprogrammet 'Sara redder verden' hver fredag formiddag på P3, men nu skal hun altså over på 'voksen-kanalen' DR2.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har fået mit eget TV show på @dr2tv i 2019, så på fredag sender jeg for sidste gang på @drp3 håber du lytter med kl. 9-12 Et opslag delt af sarabro (@sarabro) den 11. Dec, 2018 kl. 12.47 PST

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Sara Bro om, hvad det helt præcis er hun skal til at igang med.

På Instagram lykønskes hun af af DR-kollegaer som Pelle Peter Jensen, Mads Steffensen og Puk Elgård og får også hjerter med på vejen af popstjerner som Medina, Stine Bramsen og skuespilleren Roland Møller.

Sara Bro måtte i foråret stoppe som vært på 'Go' Morgen P3', da hun skulle have ro til at komme igennem et par operationer som eftervirkning af den brystkræft der ramte hende for 16 år siden.

Siden er hun altså kommet stærkt igen og tager karrieren i en ny retning.