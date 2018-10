Taylor Swift – en af verdens største popsangere – er kommet i massiv modvind fra fans og republikanere, efter hun bekendte politisk kulør.

Efter mange års neutralitet har Swift åbent skrevet på Instagram, at hun støtter to repræsentanter fra Demokraterne i USA.

Her bekendte Taylor Swift, som bor i Tennesse, hvor 80 pct. af vælgerne stemmer republikansk, at hun til midtvejsvalget 6. november vil stemme på Phil Bredesen til det amerikanske senat og Jim Cooper til Repræsentanternes Hus.

De to organer udgør tilsammen den amerikanske kongres.

Samtidig langede stjernen ud efter Marsha Blackburn, der stiller op for republikanerne, som hun kritiserer for ikke at kæmpe for kvinders og minoriteters rettigheder.

Taylor Swift er ellers en sangerinde, der er populær i nogle grupper af højreekstremister og neo-nazister, som hun tidligere har været tilbageholdende med at tage afstand fra offentligt, skriver The Guardian.

Derfor har hendes kontante udmelding på Instagram fået flere i disse grupper til at lange voldsomt ud efter sangerinden.

Ifølge The Guardian har en fan skrevet på det kontroversielle sociale medie 4chan:

Taylor Swift. Foto: Joel C Ryan Vis mere Taylor Swift. Foto: Joel C Ryan

’Taylor Swift har lige ødelagt sin karriere, haha,’ mens en anden skriver:

’Venner, jeg tror, at de fucking kultmedlemmer (demokrater, red.), der piner os, har slået Taylor Swift ihjel og erstattet hende med en hjernedød. De idioter er gået for langt denne gang.’

Dog er det ikke kun i de mørke afkroge af internettet, hvor folk kan skrive under dække af at være anonyme, at Swift bliver kritiseret.

Faktisk har ’The National Republican Senate Committee’, hvis erklærede formål er at få republikanere valgt til senatet, sendt en officiel udmelding, hvor de ifølge Rolling Stone blandt andet skriver:

Vis dette opslag på Instagram I’m writing this post about the upcoming midterm elections on November 6th, in which I’ll be voting in the state of Tennessee. In the past I’ve been reluctant to publicly voice my political opinions, but due to several events in my life and in the world in the past two years, I feel very differently about that now. I always have and always will cast my vote based on which candidate will protect and fight for the human rights I believe we all deserve in this country. I believe in the fight for LGBTQ rights, and that any form of discrimination based on sexual orientation or gender is WRONG. I believe that the systemic racism we still see in this country towards people of color is terrifying, sickening and prevalent. I cannot vote for someone who will not be willing to fight for dignity for ALL Americans, no matter their skin color, gender or who they love. Running for Senate in the state of Tennessee is a woman named Marsha Blackburn. As much as I have in the past and would like to continue voting for women in office, I cannot support Marsha Blackburn. Her voting record in Congress appalls and terrifies me. She voted against equal pay for women. She voted against the Reauthorization of the Violence Against Women Act, which attempts to protect women from domestic violence, stalking, and date rape. She believes businesses have a right to refuse service to gay couples. She also believes they should not have the right to marry. These are not MY Tennessee values. I will be voting for Phil Bredesen for Senate and Jim Cooper for House of Representatives. Please, please educate yourself on the candidates running in your state and vote based on who most closely represents your values. For a lot of us, we may never find a candidate or party with whom we agree 100% on every issue, but we have to vote anyway. So many intelligent, thoughtful, self-possessed people have turned 18 in the past two years and now have the right and privilege to make their vote count. But first you need to register, which is quick and easy to do. October 9th is the LAST DAY to register to vote in the state of TN. Go to vote.org and you can find all the info. Happy Voting! Et opslag delt af Taylor Swift (@taylorswift) den 7. Okt, 2018 kl. 4.33 PDT

’Multimillionær og popstjerne Taylor Swift er trådt ned fra sit elfenbenstårn for at fortælle hårdarbejdende borgere i Tennessee, at de skal stemme på Phil Bredesen.’

Desuden har en tidligere republikansk gunernør, Mike Huckabee, skrevet på Twitter:

’Taylor Swift har selvfølgelig ret til at være politisk, men det vil ikke påvirke valget, medmindre vi tillader, at 13-årige piger kan stemme.’

Om det er rigtigt kan der dog stilles spørgsmålstegn ved, hvis man skal tro en oversigt over mest googlede ting på valgdagen i 2016, hvor Donald Trump blev præsident.

Her var en af de mest googlede ting nemlig: ’Hvem stemmer Taylor Swift på?’