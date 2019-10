Popstjernen Ricky Martin har erkendt, at han elsker store familier, og nu er hans drøm gået i opfyldelse.

Han har nemlig sagt goddag til sit fjerde barn for nyligt, afslørede han og hans mand, Jwan Yosef, på deres Instagram-profiler.

'Vores søn Renn er blevet født,' skriver sangeren på sin profil ifølge mediet USA Today.

Ricky Martin blev oprindeligt alenefar, med hjælp fra en rugemor, til to tvillingedrenge Matteo og Valentino, der i dag er 11 år gamle.

Vis dette opslag på Instagram Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido Et opslag delt af Ricky (@ricky_martin) den 29. Okt, 2019 kl. 3.48 PDT

Senere mødte han så sin partner Jwan Yosef, og de to blev gift i 2017.

For bare ni måneder siden sagde parret så hej til deres datter Lucía, og nu har de altså endnu en gang sagt velkommen til et nyt familiemedlem.

Begge fædre har delt et billede af den lille dreng på deres instagram-profil, og Yosef skriver i teksten til billedet:

'Vores lille dreng er her.'

Ricky Martinmed sin mand Jwan Yosef ved Golden Globes i 2018. Foto: MIKE NELSON

Ricky Martins ægtemand er en syrisk født kunstner, der er vokset op i Sverige. De to mødte hinanden i 2016, og siden da er der sket en masse.

Nu kan de to mænd nyde, at de har en familie på seks medlemmer, og det er en drøm, som er gået i opfyldelse for Ricky Martin. Da han afslørede, at de ventede et fjerde barn, udtalte han:

»Og i øvrigt, jeg bliver nødt til at offentliggøre, at vi er gravide. Vi venter os. Okay! Jeg elsker store familier.«

Det skete, da 'Livin' la Vida Loca'-sangeren skulle modtage en pris til Human Rights Campaign National Dinner i Washington.