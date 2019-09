Popstjernen Aaron Carter har meddelt, at han aflyser samtlige af sine arrangementer for 2019.

Det oplyser den 31-årig sanger på Twitter.

'Jeg værdsætter kærligheden og støtten fra mine fans, men efter mine næste to shows i Kentucky og Missouri, og efter jeg flyver til Vancouver, aflyser jeg resten af mine shows året ud,' skriver Aaron på Twitter. Han skriver herefter følgende:

'Jeg bliver nødt til at sætte mit helbred først, og jeg håber, at I alle kan forstå, hvor meget jeg har brug for denne tid til at hele og oplade mine batterier. Jeg elsker jer,' skriver Aaron Carter, som blandt andet skulle have optrådt med fem koncerter i USA i december.

Det er blot et par dage siden, at Aaron Carter, som er bror til Backstreet Boys' Nick Carter, stod frem og fortalte, at han lider af alvorlige psykiske sygdomme.

»Den officielle diagnose er, at jeg lider af personlighedsspaltning, skizofreni, panikangst og jeg er bipolar,« sagde han ifølge det amerikanske medie TMZ.

Aaron Carter har tidligere indrømmet, at han har kæmpet med store, personlige udfordringer. Herunder problemer med sin økonomi, et misbrug med hash og narkotika samt tabet af sin søster, som han mistede i 2012.

Men trods sine nuværende, psykiske problemer, har han slået fast, at han har det godt den dag i dag.

»På en skala fra et til 10, hvad er så min mentale stabilitet? 100.000. Uendelig. For gennem mine 20'ere oplevede jeg at gå fallit, jeg oplevede at være på røven fire gange, jeg oplevede at miste min søster. Jeg gennemgik så meget mentalt ... og nu er jeg ude på den anden side,« udtalte han tidligere på måneden ifølge ContactMusic.

Aaron Carter forsikrer da også sine mange fans om, at han vil være tilbage igen næste år i 2020.

Det var tilbage i 1997, at Aaron Carter først indtog verdenen med et album. Yderligere tre albums udkom frem til 2002.

Aaron Carter udgav sit første album i 1997 og yderligere tre albums frem til 2002. Først 16 år efter, i 2018, udkom album nummer fem, 'LØVE'.