For en måned siden klippede sangerinden Halsey alt sit hår af og afslørede det i en video på video-appen TikTok til stor begejstring for sine fans.

Og nu gør hun det igen. Atter engang er hendes fans oppe at ringe over hendes nye frisure.

Således har hun i farvet sit korte hår i et festfyrværkeri af blå, grønne og gule nuancer. Og hendes fans elsker det.

I kommentarsporet under billedet af den nye frisure, som hun har delt på Instagram, vælter det ind med alle former for emojis, der involverer hjerter.

'Dit hår er alt! Oh my god!' skriver én, mens en anden ydmygt skriver: 'Vær sød at gifte dig med mig'.

Selv skriver den 26-årige sangerinde en tekst om den bog, hun netop er udkommet med.

'I Would Leave Me If I Could' hedder den og indeholder en række digte skrevet af den populære 'Bad at Love'-sangerinde.

Digte, der ifølge den officielle beskrivelse af bogen lader læseren forstå nogle af nuancerne ved bipolar lidelse. En psykisk lidelse, som Halsey åbent har fortalt at kæmpe med.

Allerede i starten af sin karriere gav hun da også udtryk for, at hun ikke var som alle andre.

»Jeg er bare en fucked-up stoner kid, der klarede den,« sagde hun i 2015.

Nogle år forinden havde hun forsøgt at begå selvmord, og det var her, læger havde givet hende diagnosen. En diagnose, hun desuden deler med sin mor.

Siden har sangerinden ifølge eget udsagn lært at ikke blot leve med lidelsen – men få det bedste ud af den. Og hun mener blandt andet, at den gør hende mere empatisk.

Halsey, der har det borgerlige navn Ashley Nicolette Frangipane, startede sin karriere ved at lægge videoer med covernumre på Youtube i 2012. Her trak hendes fortolkning af Taylor Swifts 'I Knew You We're Trouble' opmærksomhed.

To år senere udgav hun debutalbummet 'Room 93', og senest har hun i år sendt albummet 'Maniac' på gaden.