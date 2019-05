Den 31-årige 'Bang Bang'-sangerinde Jessie J. har for nyligt lavet et opslag på Instagram, hvor hun kryber til korset.

Hun indrømmer, at hun har en permanent grammatisk fejl tatoveret på sin krop.

Den britiske sangerinde fortæller, at hun har tatoveret 'don't loose who you are in the blur of the stars' på sin hofte.

Men hvorfor er det så forkert?

Jessie J. burde i virkeligheden have bedt sin tatovør om at skrive 'lose' (miste/tabe) i stedet for 'loose' (løs).

Sætningen stammer fra sange 'Who you are', der blev udgivet 2011.

'Ja, jeg stavede forkert. Jeg gentager. Den er stavet forkert,' skriver hun.

Hun fortæller, at hun var 18 år gammel, da tatoveringen blev lavet i Essex i England, og hun afslører også, at tatovøren ikke gjorde hende opmærksom på fejlen.

Yes my tattoo says... "don't loose who you are in the blur of the stars" Yes they are MY lyrics from my song who you are Yes that I wrote Yes I spelt the tattoo wrong Yes I repeat it's spelt wrong Yes I got it done in Essex Yes the tattoo artist didn't mention it Yes I was 18 Yes I still don't know the difference between lose and loose Yes It's the reason I wear everything high waisted And YES I know I have small boobs. Don't waste your time telling me like I don't see them everyday Don't @ me K bye

Men måske havde det slet ikke hjulpet.

'Ja, jeg forstår stadig ikke, hvad forskellen på 'lose' og 'loose' er.'

Hun indrømmer også, at det er årsagen til, at hun stort set altid er iført benklæder med høj talje.

Jessie J. er også kendt for sin rolle som coach og mentor i The Voice UK, The Voice Australia og The Voice Kids UK.