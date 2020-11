Det kan til tider være en udfordring at være politisk korrekt i disse dage.

Det må den verdenskendte sangerinde Sia erkende, efter at hun for første gang nogensinde har kastet sig hen i filmens verden som instruktør for filmen 'Music', der får premiere til februar.

Filmen, der har Hollywodstjernen Kate Hudson i en af hovedrollerne, handler om en ung, non-verbal autist ved navn Music, som bliver placeret i sin storesøsters varetægt.

Kate Hudson spiller storesøsteren, mens skuespillerinden og danseren Maddie Ziegler spiller den unge autist. Og det er dette, som har sendt Sia ud i en vaskeægte shitstorm på sociale medier. Det skriver CNN.

Maddie Ziegler har tidligere medvirket i en lang række af Sias musikvideoer. Her ses de to tilbage i februar 2015. Foto: VALERIE MACON Vis mere Maddie Ziegler har tidligere medvirket i en lang række af Sias musikvideoer. Her ses de to tilbage i februar 2015. Foto: VALERIE MACON

Den 44-årig australske sangerinde – og nu altså filminstruktør – får nemlig massiv kritik for ikke at have valgt en autist til at spille den autistiske hovedrolle.

'Må jeg spørge, hvorfor du ikke har castet en handicappet skuespiller til denne rolle? Din måde at portrættere karakteren på er ret anstødelig. Folk med handicap er ikke ødelagte, og de har ikke brug for at blive fikset,' skriver skuespilleren Bronagh Waugh for eksempel på Twitter.

'Det er virkelig skuffende, at en med så gigantisk en platform bruger den til at ekskludere folk med handicap og neuro-diverse skuespillere fra deres egen fortælling. Jeg har længe været fan af dit arbejde, så det her er virkelig skuffende,' lyder et andet af en lang række opslag på det sociale medie.

Sia har selv forsøgt at forklare sit valg. Både på en diplomatisk måde, men også på en noget mere barsk facon, da hendes tålmodighed slap op.

'Grrrrrrr. Fuckity fuck, hvorfor ser I ikke min film, før I dømmer den? Raseri,' skriver hun for eksempel.

Sangerinden forklarer også, at hun i første omgang forsøgte at caste en ung, non-verbal autist, men at personen ikke brød sig om stressfaktoren, og at samarbejdet derfor stoppede, hvorefter Maddie Ziegler fik rollen.

En anden kritiker, som selv er autist og skuespiller, fik kontant afregning, da hun blandt andet skrev til Sia, at hun gerne ville have haft rollen.

'Måske du bare er en dårlig skuespiller,' lød svaret fra Sia.

Several autistic actors, myself included, responded to these tweets. We all said we could have acted in it on short notice. These excuses are just that- excuses. The fact of the matter is zero effort was made to include anyone who is actually autistic.#NothingAboutUsWithoutUs — Helen Z #BlackLivesMatter #Pride2020 (@HelenAngel) November 20, 2020

DR har i forbindelse med kritikken af Sia talt med Heidi Thamestrup, som er formand for Landsforeningen Autisme i Danmark.

Hun fortæller, at de i udgangspunktet ikke er oprørte over filmens casting:

»Der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg selvfølgelig synes, at autister skal have lov til at lave alting: spille skuespil, køre traktor, eller hvad de nu har lyst til. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at når de sætter sig noget for, så gør de det ofte hammergodt,« siger hun til mediet og fortsætter:

»Men skuespil er jo et fag. Og hvor jeg sagtens kan forestille mig en autist spille en autist, så kan de også spille alle mulige andre roller. Ligesom almindelige skuespillere kan spille autister.«