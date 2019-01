Julen har bragt massevis af gaver. Èn af de største har sangeren Ricky Martin modtaget.

Den puertoricanske crooner, der ovenikøbet havde fødselsdag juleaften, har offentliggjort på Instagram, at han netop er blevet far.

'Vi er taknemmelige for at kunne begynde 2019 med den bedste gave, vi kunne modtage - livets gave,' skriver han på sin profil ved siden af et billede af et par babyhænder, der holder fast i et par voksne fingre.

Billedet, der blev offentliggjort på årets sidste dag, afslører, at den kendte sanger i løbet af julen er blevet far til sit tredje barn.

Vis dette opslag på Instagram Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida. We are beyond happy to announce that we have become parents to a beautiful and healthy baby girl, Lucia Martin-Yosef. It has been a special time for us and we cant wait to see where this stellar baby will take us. Both her beautiful brothers and me and Jwan have fallen in love with Lucia Et opslag delt af Ricky (@ricky_martin) den 31. Dec, 2018 kl. 2.31 PST

Men hvor han var alene, da han blev far første gang for 10 år siden, deler han den nye babylykke med sin mand, Jwan Yosof.

'Vi er mere end lykkelige over at kunne annoncere, at vi er blevet forældre til en smuk og velskabt lille pige, Lucia Martin-Yosef,' skriver Ricky Martin, der er kendt for numre som blandt andet 'Maria', 'She Bangs', 'Livin' la Vida Loca' og 'I Don't Care'.

'Det har været en særlig tid for os, og vi kan ikke vente med at opdage, hvor dette stjerne-barn vil føre os hen. Begge hendes smukke brødre og jeg og Jwan er blevet forelskede i Lucia,' skriver han.

Sangeren, der i 2010 sprang ud som homoseksuel, fandt i 2016 sammen med kunstmaleren Jwan Yosef.

Ricky Martin og hans mand Jwan Yosef til sidste års Golden Globe i Bewerly Hills i Californien. Foto: MIKE NELSON Vis mere Ricky Martin og hans mand Jwan Yosef til sidste års Golden Globe i Bewerly Hills i Californien. Foto: MIKE NELSON

Parret blev gift sidste år og er altså nu blevet forældre til deres første fælles barn.

I forvejen er Ricky Martin far til tvillingdrengene Valentino og Matteo, der blev født i 2008.

Dem fik han alene med hjælp fra en rugemor.

Siden offentliggørelsen af den nye babylykke er det strømmet ind med lykønskninger fra begejstrede fans.