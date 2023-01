Lyt til artiklen

Omtrent seks-syv betjente kom ind i Cirkusbygning, hvor der onsdag aften afholdes Reality Awards.

Her gik politiet direkte mod herretoiletterne, hvor de tjekkede efter, om der var blevet taget stoffer til realityprisuddelingen.

»Jeg har hørt, at politiet har taget nogen, men jeg kan ikke bekræfte det,« fortæller arrangøren Kit Nielsen til B.T.

I hvert fald står det klart, at flere gæster blev adspurgt om deres CPR-numre og blev lyst ind i øjnene i en periode, som varede omkring et kvarter efter klokken 21.

En af dem, som politiet hev fat i, er Reality Awards-gæsten Sebastian Lassen.

»De gik direkte mod herretoilettet. De spurgte mig, om jeg havde noget, jeg ikke måtte have, men de var lynhurtige til at se, at det ikke var mig, de ledte efter,« fortæller han.

»Det virkede som om, de bare havde en idé om, at til den her fest, så er der måske nogen, der har noget, de ikke skal have. Så de tjekkede dem, der var på toilet sammen og stod tæt sammen og sådan noget.«

Politiet var til stede i omtrent et kvarter, hvor de er altså muligvis er gået med uforløst sag.

Kit Nielsen understreger dog, at hvis der er blevet fundet stoffer, så ville de pågældende være blevet smidt ud.