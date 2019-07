Da Donald Trump fredag aften dansk tid på Twitter skrev, at han ville tage en venskabelig samtale med den svenske statsminister om A$AP Rocky-sagen, så den svenske politimand Viktor Adolphsen sit snit til at deltage i debatten.

Det skulle dog vise sig, at man skal passe på den slags, hvis man ikke vil udelukkes fra fællesskabet på Twitter.

Kort tid efter blev Viktor Adolphsens profil, YB Södermalm, som er den største svenske politiprofil på Twitter, nemlig blokeret.

Det skriver svenske Aftonbladet, som har talt med politimanden, der er tilknyttet politiets tryghedsgruppe i Stockholm.

Han fortæller, at politiet normalt ikke blander sig i politiske spørgsmål, men da Donald Trump pludseligt bragte sagen op på statslederniveau, blev det for meget.

'Talte lige med Kanye West om hans ven A$AP Rockys fængsling. Jeg vil ringe til den meget talentfulde svenske statsminister og se, hvad vi kan gøre for at hjælpe A$AP Rocky. Der er så mange mennesker, der ønsker at få sagen lukket hurtigt.'

Viktor Adolphsen følte sig nødsaget til at byde ind, når det nu handlede om hans arbejde og arbejdsmiljø. Derfor svarede han præsidenten på Twitter:

'Undskyld hr. præsident. Men du er nødt til at respektere og vente på det svenske retssystems afgørelse i denne sag. Den svenske statsminister vil ikke blande sig, og det bør du heller ikke gøre.'

Sorry Mr President. You have to respect and wait for the Swedish judicial system to process this matter. The Swedish prime minister will not interfere. And neither should you. — YB Södermalm (@YB_Sodermalm) July 19, 2019

Hans svar vakte harme hos flere, der begyndte at svare på hans Twitter-opslag, forklarer han til Aftonbladet.

»Det var en del, der ville diskutere og dragede paralleller til andre sager. Mange lod ikke til at forstå, hvordan det svenske retssystem fungerer.«

Da Viktor Adolpsen stod op lørdag morgen viste det sig, at hans profil var blevet blokeret, så han ikke kan slå noget op.

»Jeg har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor det er sket. Det er aldrig sket før. Men Trump har mange fans, så min teori er, at de har anmeldt min konto.«

Blokeringen til trods lader det dog til, at Viktor Adolphsen havde fat i den lange ende.

Den svenske statsminister har nemlig udtalt sig om sagen, og han fortæller, at han er klar på at tage en telefonsamtale med Donald Trump.

»Jeg kan forstå, at præsident Trump er personligt interesseret i sagen om den fængslede amerikaner. Han har udtrykt, at han gerne vil snakke om den, og det er naturligvis positivt,« siger Stefan Löfven ifølge Aftonbladet og fortsætter:

»I Sverige er alle lige for loven - også besøgende fra andre lande. Den svenske regering hverken kan eller vil forsøge at påvirke anklagere eller domstole.«

ASAP Rocky sidder varetægtsfængslet i Sverige indtil torsdag i næste uge, hvor han eftersigende vil blive tiltalt. Foto: DAVID MCNEW Vis mere ASAP Rocky sidder varetægtsfængslet i Sverige indtil torsdag i næste uge, hvor han eftersigende vil blive tiltalt. Foto: DAVID MCNEW

Den omtalte telefonsamtale fandt så sted lørdag, oplyser Donald Trump på Twitter.

Her skrev han blandt andet, at han netop havde haft en 'meget godt' samtale med den svenske statsminister.

Og at selv samme havde forsikret præsidenten om, at den fængslede rapper bliver behandlet ordentligt.

'Ligeledes forsikrede jeg ham om, at A$AP Rocky ikke vil flygte fra landet (hvis han bliver løsladt, red.), og at jeg personligt kan stå inde for hans løsladelse eller et alternativt,' lyder det i opslaget.

Stefan Löfven har endnu ikke offentligt udtalt sig om samtalen, men med udgangspunkt i hans tidligere udtalelser, lader det til, at han overlader det fulde ansvar til den svenske domstol, der fredag besluttede at forlænge varetægtsfængslingen af rapperen og hans følge.

Siden 3. juli har de siddet fængslet i Stockholm, hvor de er sigtet for vold. De bliver tidligst løsladt på næste torsdag.

Sagen tager sit udgangspunkt i nogle optøjer, der opstod mellem rapperen A$AP Rocky, hans følge og to svenske mænd i slutningen af juni. En video herfra dokumenterer dele af overfaldet.

Selv fortæller A$AP Rocky dog, at han handlede i selvforsvar, og han nægter sig derfor skyldig.