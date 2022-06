Lyt til artiklen

Hvad laver politikerne på Folkemødet, når de ikke deltager i en af de mange debatter?

Som en service til alle os, der ikke til stede, har B.T. spurgt politikerne, hvordan de skal bo, hvem de glæder sig til at drikke øl med, og hvilken kendis de håber på at få en selfie med i løbet af de næste dage på Bornholm.

Se den første række svar herunder:

Uffe Elbæk, Frie Grønne

Hvordan skal du bo under Folkemødet?

»Jeg har har fået lovning på en madras hos min gode ven, Zakia Elvang, som har et sommerhus tæt på Allinge. Det bliver primitivt og godt.«

Hvilken side af dig selv viser du frem på Folkemødet, som danskerne ikke nødvendigvis kender til?

»Jeg er den samme før, under og efter Folkemødet. Der er ikke forskel på politikeren Uffe Elbæk og privatpersonen Uffe Elbæk.«

Hvem glæder du dig mest til at drikke en fadøl med?

»Mine to sønner, Frej og Jacob, og min gudsøn Anton. Vi skal nemlig på scenen sammen i Højskolernes Telt torsdag aften og afgøre 'The Final DJ Battle' mellem mine sønner og mig. Heldigvis har jeg fået overtalt Anton til at være min wingman. Det bliver episk på alle måder.«

Uffe Elbæk. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Hvem har du de største forventninger til på dansegulvet?

»Mig selv under dj-battlen med sønnerne.«

Hvilken kendis håber du på at få en selfie med?

»Jeg tager meget, meget sjældent selfies. Men der bliver taget mange selfies med mig … siger jeg med et bredt smil over hele ansigtet.«

Hvem er din ven i nøden, hvis du mangler et lift hjem om aftenen?

»Det må blive min sekretær Heval. Han er både verdens bedste sekretær og mindst lige så gode ven. Ham kommer jeg til at savne at arbejde sammen med, når jeg stopper i Folketinget.«

Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti

Hvordan skal du bo under Folkemødet?

»Jeg bor som altid med min mand Henrik på Hotel Hammersø i Allinge. Det er et skønt familiehotel i retrostil.«

Hvilken side af dig selv viser du frem på Folkemødet, som danskerne ikke nødvendigvis kender til?

»Det tænker jeg ikke så meget over. Jeg gør bare det, jeg skal herovre, og deltager i debatter. Nogen er mere personlige end politiske, og dem deltager jeg også hjertens gerne i. Jeg har ikke spor imod at vise, hvem jeg er.«

Hvem glæder du dig mest til at drikke en fadøl med?

»Jeg glæder mig måske til i en stille stund at få en fadøl med min partiformand, Morten Messerschmidt. Så kan vi lige drøfte verdenssituationen, og han er faktisk rigtig god at drikke fadøl sammen med.«

Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard under fødselsdagsreception i Fællessalen på Christiansborg 22. februar 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvem har du de største forventninger til på dansegulvet?

»Nu tror jeg ikke, vi skal danse herovre, men hvis vi skal, så bliver det med min mand. Ham har jeg danset med i 55 år, så det fortsætter jeg med.«

Hvilken kendis håber du på at få en selfie med?

»Det ved jeg ikke. Jeg tror dårligt, jeg har tid, for der er heldigvis – og tak for det – så mange unge mennesker, der gerne vil have en selfie med mig. Så det tror jeg hellere, jeg vil bruge tid på. Jeg er dybt taknemmelig over, at de har lyst til det.«

Hvem er din ven i nøden, hvis du mangler et lift hjem om aftenen?

»Det er min mand. Han er altid min ven i nøden og vil altid hjælpe mig med alting – også hvis jeg ikke kan finde vej.«

Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet

Hvordan skal du bo under Folkemødet?

»Jeg har indlogeret mig for egen regning i Rønne.«

Hvilken side af dig selv viser du frem på folkemødet, som danskerne ikke nødvendigvis kender til?

»Jeg har ikke planer om andet end at deltage i de arrangementer, jeg er blevet inviteret til at deltage i. Jeg deltager også i andre tilsvarende arrangementer – for eksempel Folkemøde Møn, Energiens Folkemøde i Esbjerg mv.«

Hvem glæder du dig mest til at drikke en fadøl med?

»Jeg drikker ikke fadøl eller anden alkohol på Folkemødet. Jeg er sikker på, at jeg når at få drukket et par kopper kaffe med nogle politisk interesserede borgere.«

Benny Engelbrecht. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvem har du de største forventninger til på dansegulvet?

»Jeg har ikke planlagt at deltage i lobbyistfesterne eller andre steder med dansegulv. Hvis der er nogen, der vil danse, når jeg deltager i DRs fællessang, eller til den arbejdersangaften, jeg står for lørdag på Brandstationen, er de velkomne til det.«

Hvilken kendis håber du på at få en selfie med?

»Ikke nogen.«

Hvem er din ven i nøden, hvis du mangler et lift hjem om aftenen?

»Det er nok mig, der er liftet for andre.«

Katarina Ammitzbøll, De Konservative

Hvordan skal du bo under Folkemødet?

»Jeg bor på Sandkaas Camping i en hytte og deler den med vores gruppeformand, Mai Mercado. Det bliver hyggeligt.«

Hvilken side af dig selv viser du frem på Folkemødet, som danskerne ikke nødvendigvis kender til?

»Jeg synger i bilen på vej derover til en af mine yndlingssange 'Cold Heart' med Dua Lipa og Elton John, som jeg bliver i godt humør af. Så morgenløber og bader jeg og får helt sikkert nogle grineanfald. Man oplever altid noget totalt skørt og uventet.«

Hvem glæder du dig mest til at drikke en fadøl med?

»Jeg vil gerne drikke en fadøl og tale med en ung deltager om klimafrygt. Det er mit ansvar at fjerne klimaangst fra de unge. Og så lige en fadøl med Tommy Ahlers for at høre, om ikke han savner Borgen.«

Katarina Ammitzbøll. Foto: Emil Helms

Hvem har du de største forventninger til på dansegulvet?

»Vanopslagh, som er dj i aften (torsdag, red.) og skal stage-dive. Så er der helt sikkert sejrsdans.«

Hvilken kendis håber du på at få en selfie med?

»Pernille Rosendahl. Hun synger fantastisk og bakkede så flot op om vores forslag om at anerkende psykisk vold som kriminel handling.«

Hvem er din ven i nøden, hvis du mangler et lift hjem om aftenen?

»Albert (partifælle, red.) – han er ung og kender vejen op ad bakke på cykel efter en frisk lang nat.«

Jane Heitmann, Venstre

Hvordan skal du bo under Folkemødet?

»Jeg deltager i Folkemødet fredag – flyver tidligt fredag morgen og retur til København fredag aften.«

Jane Heitmann. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Hvem glæder du dig mest til at drikke en fadøl med?

»Jeg drikker ikke alkohol i arbejdstiden og ser derfor ikke frem til at drikke fadøl med nogen – får formentlig heller ikke brug for et lift hjem, og dansegulvet bliver uden mig.«

Hun tilføjer:

»Lyder det jævnt kedeligt? Måske – men for mig er Folkemødet en helt almindelig arbejdsdag i uvante omgivelser. Jeg ser mest frem til frugtbar dialog og debat.«