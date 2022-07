Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag vandt danske Jonas Vingegaard sin første etapesejr ved årets Tour de France.

Den vigtige sejr for Jumbo-Visma-rytteren betyder samtidig, at han bliver den første dansker i femten år, der kan iklæde sig den famøse gule trøje – og det er bestemt ikke gået ubemærket hen.

Heller ikke hos de mange kendte danskere, der ligesom alle os andre har siddet klinet til skærmen, og nu deler deres jubel på de sociale medier.

Blandt andet kalder skuespiller Esben Dalgaard den danske cykelrytters præstation for både 'legendarisk' og 'historisk'.

»JAAAAAAA!!!!!! F … den var jeg glad for at ligge under parasollen og se …. HELT HELT HELT VILDT!!!! Tillykke! Og jeg er VILD med Pogacar, men wåw. Bare wåw!!!« skriver Esben Dalgaard i et hyldestopslag til Jonas Vingegaard, der snuppede den gule trøje fra rytteren Tadej Pogacar.

De danske politikere er heller ikke sene til at hylde det historiske resultat.

Heriblandt selvfølgelig landets socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen.

»Dansker i gult. Imponerende præstation. Stort tillykke til Jonas Vingegaard. Og endnu en etapesejr til Danmark. To dage i træk,« skriver statsministeren på Twitter med henvisning til Magnus Corts etapesejr dagen forinden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Esben Dalgaard (@esbenda007)

Hendes forgænger, Lars Løkke Rasmussen, der er kendt cykelfan, er ligeledes ellevild over resultatet.

»Historisk og vildt, Jonas Vingegaard. Hvilke Tour de France – sommer,« lyder det fra den tidligere statsminister på Twitter.

Også både nuværende klimaminister Dan Jørgensen og en »målløs« Venstre-politiker Søren Pind er tyet til det sociale medie for at hylde og lykønske den danske cykelstjerne, men endnu mere skråsikker er lederen af Liberal Alliance.

»Det er jo helt vildt. Vingegaard ligner en Tour-vinder lige nu,« proklamerer Alex Vanopslagh.

På samme måde indregner politisk kommentator Søs Marie Serup dagens danske etapesejr ind som blandt de »fantastiske fødselsdagsgaver«, hun har fået på sin 48 års fødselsdag onsdag.

Hende har man også ofte kunne se på TV 2, hvor Tour de France sendes herhjemme, og heller ikke 'Vild med dans'-stjernerne fra samme kanal har glemt at slå om på TV 2 i dag.

»Danish Dynamite – verdensklasse – kæmpe tillykke Jonas Vingegaard,« jubler Michael Olesen.

Hans 'Vild med dans'-kollega Mads Vad skriver ligeledes, at det »er så stort«.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mikael Bertelsen (@mikael_bertelsen)

Erhvervsmanden og Dinero-stifteren Martin Buch Thorborg deler ligeledes en særlig forbindelse til Jonas Vingegaard og har også ladet sig rive med af sejren.

»Jeg er normalt ikke vild med sportssponsorater (nok fordi jeg ikke interesserer mig for sport), men jeg må da erkende, at Visma (der ejer Dinero) har lavet et godt scoop her,«, skriver han til et billede af den danske Jumbo-Visma-rytter.

Tv-vært Michael Bertelsen er derimod mere subtil i sin hyldest af Jonas Vingegaard.

Han deler nemlig blot et billede af bakkerne og plantagerne i Glyngøre, der er den danske rytters hjemby.

Husk, du kan følge med live under hele Tour de France her på bt.dk.