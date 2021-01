Fyringen af den nu tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen, har fået et hav af både kendte og ukendte personer til at kommentere på sagen. Nu blander politikerne sig også.

De Radikales Jens Rohde, medlem af retsudvalget, er på Facebook ude at kritisere TV 2s håndtering af sagsforløbet og processen op til fyringen.

Et langt opslag, som Jens Rohde godt ved, han måske bliver upopulær på. Han starter i hvert fald med at skrive:

»Jeg ved, at jeg bliver slagtet for det, jeg skriver nu. Men man skal gøre det, man finder rigtigt.«

Og det, Jens Rohde finder rigtigt, er at TV 2 burde holde sig til strafferetlige principper. Her mener han, at anklageren (TV 2 red.) altid skal være objektiv, og at der skal være en neutral part i sagen med henvisning til retsreformen fra 1919.

»Der skal være en neutral opmand i en sag. For eksempel en dommer. En dommer står i midten mellem to parter. Herudover: Anklageren skal ALTID være objektiv. Det skal forsvareren principielt ikke.«

Derefter lister Jens Rohde flere punkter op fra straffeloven, hvor strafudmåling og forældelsesfrist beskrives.

Her skal vi lige slå fast, at Jes Dorph IKKE er dømt i retten. Det er TV 2, der har valgt at fyre ham på baggrund af en advokatundersøgelse, der skulle kortlægge sexismekulturen på TV 2. I dette tilfælde på baggrund af to beskrevede hændelser, hvor Jes Dorph ifølge undersøgelsen har opført sig krænkende i 2001 og 2003.

Folkemødet 2016 Jes Dorph-Petersen Foto: Nils Meilvang Vis mere Folkemødet 2016 Jes Dorph-Petersen Foto: Nils Meilvang

Men Jens Rohde er godt klar over, at det ikke er en straffesag. Det er en personalesag – for ingen af kvinderne, der dengang var praktikanter, har anmeldt Jes Dorph til politiet.

Ifølge Jens Rohde, burde man dog kunne forvente, at der er visse juridiske krav i en sådan sag, når der er tale om en advokatundersøgelse.

»Herudover er der en række træk, der kan sammenlignes med en straffesag. Dels på grund af den første anklage om vold, dels på grund af de vidtrækkende konsekvenser for den anklagede, der står i et ansættelsesforhold og derfor ikke blot moralsk men også juridisk har krav på retsbeskyttelse.«

Derudover mener Jens Rohde også, at der TV 2 er underlagt særlige krav, da det er en statslig medievirksomhed.

Han vil derfor tage sagen videre til ministeren:

»Men jeg vil sende den til ministeren (justitsministeren red.) og bede regeringen forholde sig principielt til, om almindelige og gængse rets- og personaleprincipper i ansættelserne i statens medievirksomheder er overholdt, og om hvordan sådanne skal tolkes i fremtiden.«

Men sagen er kringlet, for Jes Dorph er slet ikke ansat på TV 2. Han er ansat på Nordisk Film TV, som laver 'Go' Morgen Live' – hvor Jes Dorph var vært.

Jens Rohde gør dog klart, at han på ingen måde vil blande sig eller have en mening om anklagerne. Det er udelukkende processen og retsprincipperne, han kommenterer på.

B.T. har forsøgt at få et interview med Jens Rohde, men han har ikke vendt tilbage på vores henvendelse.