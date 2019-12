'Kære Lise Rønne, du har fuldstændig ret i, at Politiken skal holde op med at tale fornedrende til kvindelige tv-værter.'

Under ovenstående overskrift lægger kulturredaktør på netop Politiken Mette Davidsen-Nielsen sig mere eller mindre fladt ned, efter Lise Rønne har kritiseret avisen for at lægge spalteplads til en forældet syn på kvinder.

Kritikken kommer i forlængelse af, at den 71-årige anmelder Bo Tao Michaëlis i Politiken beskriver Lise Rønne som både 'småneurotisk' og 'vimsende' i en anmeldelse af DR-programmet ‘Helt lyrisk’, hvorpå hun er vært.

'Den i andre sammenhæng ferme værtinde Lise Rønne vimser småneurotisk rundt i vanlig værtindestil på energi af velvillighedens intentioner bestrøet med søde superlativer,' lyder det i anmeldelsen.

Bo Tao Michaëlis. Foto: Jacob Nielsen

En beskrivelse, der altså er faldet tv-værten så meget for brystet, at hun har skrevet et debatindlæg i Politiken under overskriften 'Kære Politiken, jeg synes, I skal holde op med at tale fornedrende til kvinder'.

'Hvordan kan Politiken forsvare at lægge spalteplads til et sprog og en tone omkring kvinder, som burde høre en anden tid til?' spørger hun blandt andet i indlægget.

Og svaret er, at det kan og skal Politiken heller ikke.

Derfor rammer kritikken også hårdt, beretter kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen i sit indlæg til debatten:

'Det gør ondt på en avis, der går ind for ligestilling og er imod alle former for chauvinisme. Så hvad sker der for os?'

I indlægget beskriver hun, at hun har taget kritikken til sig og haft en 'konstruktiv samtale' med både Lise Rønne og Bo Tao Michaëlis. Sidstnævnte har desuden over mail undskyldt overfor Lise Rønne, lyder det i indlægget.

Hun afviser dog, at ord som 'småneurotisk' og 'vimse' bliver bandlyst blandt Politikens klummeskribenter og anmeldere.

Til gengæld lover hun, at hun og andre, der arbejder med sproget på Politiken, vil blive mere selvkritiske, præcise og skarpe i redigeringen.