Sagen om skudepisoden, hvor Lady Gagas hundelufter blev skudt i brystet og to af hendes tre hunde blev kortvarigt kidnappet, har nu taget en ny drejning.

Torsdag er det nemlig kommet frem, at politiet efterforsker, om episoden kan være banderelateret, skriver Page Six.

Der har været en række lignende forbrydelser andre steder i Los Angeles, hvor episoden fandt sted, og det har skabt en stor mistanke hos myndighederne.

Det uddybes ikke, hvilke hændelser der konkret er tale om.

Samtidig arbejder politiet fortsat på at undersøge, om kvinden, der få dage efter episoden afleverede de to kidnappede hunde, er uskyldig i sagen. Kvinden selv påstår, at hun blot fandt hundene på gade.

De var bundet til en stang et par kilometer fra, hvor de blev taget.

Lady Gaga har udlovet en dusør på lige over tre millioner danske kroner til den, der fandt hendes hunde. Kan politiet sige god for, at kvinden taler sandt, så får hun pengene.

Hundelufteren Ryan Fischer endte på hospitalet, men overlevede heldigvis skuddet i brystet. Han har senere udtalt, at han gerne dør for Gagas hunde.

Det vides heller ikke, om han er mistænkt for noget banderelateret.