Hele ni gange på ni måneder er politiet blevet kaldt ud til prins Harry og hertuginde Meghans palæ i Californien, fordi nogen har tiltusket sig adgang til det private område.

To af episoderne fandt sted over julen, hvor den samme mand var taget hele vejen fra Ohio for at bryde ind.

Det viser en rapport, som nyhedsbureauet PA har fået indsigt i, skriver Daily Mail.

Parret og deres knap toårige søn Archie flyttede til Montecito i Californien i juli sidste år, hvor de er naboer til superstjerner som talkshowdronningerne Ellen DeGeneres og Oprah Winfrey.

Prins Harry, hertuginde Meghan og deres søn, Archie. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

Så sent som i sidste måned lavede sidstnævnte et omtalt tv-interview med parret, hvor det kom frem, at de ikke længere føler sig sikre, efter at de er trådt ud af det britiske kongehus.

I den forbindelse har man nemlig frataget dem flere sikkerhedsforanstaltninger såsom de livvagter, prins Harry ellers altid har haft omkring sig.

»Jeg blev født til det liv. Jeg har arvet risikoen. Så det chokerede mig,« sagde prins Harry i interviewet om den beslutning.

Derfor er det politistationen i Santa Barbara, der har måttet rykke ud. Én gang er politiet blevet tilkaldt over telefonen, mens de andre udkald er blevet aktiveret af en alarm på hertugparrets område.

Skilte og bevogtede bomme foran prins Harry og hertuginde Meghans hjem i Malibu, Californien, viser tydeligt, at parret værner om deres privatliv. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Fire af episoderne fandt sted i juli, som var prins Harry og hertuginde Meghanss første måned i USA, mens den samme mand, 37-årige Nickolas Brooks, brød ind juleaften og fik en advarsel fra politiet, men vendte tilbage anden juledag, hvor han blev sigtet for at have krænket privatlivets fred.

Nickolas Brooks har siden fortalt, at han var påvirket af stoffer, da han brød ind på området efter at være kørt 3.700 kilometer.

»Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog hen til dem. Det var bare dér, jeg endte. Jeg kørte tværs gennem landet – jeg ved godt, det lyder skørt,« har han sagt til The Sun.

Seneste besøg fra politiet var i februar.

Hverken Harry og Meghan eller politiet i Santa Barbara har ønsket at kommentere historien.

Det er ikke første gang, hertugparrets sikkerhed og privatliv er i fokus.

I juli sidste år lagde de sag an, efter en paparazzifotograf havde fløjet en drone ind over deres private område for at tage billeder af parrets dengang 14 måneder gamle søn samt hertugindens mor.

Det fik sagens hovedpersoner til at lægge sig fladt ned og give en uforbeholden undskyldning.

»Vi undskylder over for hertugen og hertuginden af Sussex og deres søn for den smerte, vi har forårsaget. Det var forkert af os at sælge disse billeder, og vi lover ikke at gøre det igen,« lyder det i en pressemeddelse fra billedbureauet X17, som købte paparazzibillederne og solgte dem videre, skriver flere internationale medier.

Bureauet valgte herefter at betale nogle af sagsomkostningerne i forbindelse med hertugparrets søgsmål samt indvilgede i at udlevere de omstridte fotos til parret, destruere deres egne udgaver og stoppe videresalget af dem.