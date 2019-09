Massive familieproblemer har fyldt en del i Britney Spears' liv den seneste tid, hvor beskyldninger om børnemishandling har fået mediernes opmærksomhed.

Men nu bliver der måske lagt en lille dæmper på begivenhederne i Spears-familien.

Tirsdag besluttede de amerikanske myndigheder, at de ikke vil sigte Britney Spears' far, Jamie Spears, for børnemishandling af sangerindens 13-årige søn, Sean.

Det skriver det amerikanske medie People.

Jamie Spears. Foto: VALERIE MACON Vis mere Jamie Spears. Foto: VALERIE MACON

I en officiel udmelding fra de lokale myndigheder står der, at 67-årige Jamie Spears ikke bør sigtes.

»Efter at have set bevismaterialet igennem er der ikke nok bevis for, at Jamie Spears skulle have begået noget kriminelt,« lyder det.

Ifølge Britney Spears' eksmand, Kevin Federline, der også er far til børnene Sean og Jayden, og hans advokat, havde Jamie Spears opført sig voldeligt overfor Sean, da begge drenge var på besøg hos deres morfar.

Britney Spears valgte at hente børnene hjem, og ifølge advokaten handlede superstjernen, som alle andre burde have gjort i den samme situation.

Kevin Federline og Britney Spears. Foto: VINCE BUCCI Vis mere Kevin Federline og Britney Spears. Foto: VINCE BUCCI

»Britney gjorde det helt rigtige, da hun fjernede børnene fra deres morfar,« fortæller advokaten, Mark Vicent Kaplan.

Den 37-årige sangerinde har efter epsioden været oprevet, fordi hele familiedramaet kommer på et tidspunkt, hvor Britney Spears kun har en lille del af forældremyndigheden over sine to sønner.

Advokaten og eksmanden, 41-årige Kevin Federline, fortæller, at Britney Spears bør have tid sammen med sine børn, så længe det giver mening.

Kevin Federline og Britney Spears har besluttet, at børnene skal bruge 90 procent at tiden sammen med deres far.