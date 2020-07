Politiet har fundet et lig i Piru-søen i det sydlige Californien, hvor skuespilleren Naya Rivera forsvandt.

Det bekræfter det lokale politi på Twitter.

Hvorvidt der er tale om Naya Rivera, er endnu ikke blevet bekræftet af politiet.

Om en time, klokken 14 lokal tid, holder politiet en pressekonference, hvor der forventes, at de fortæller mere om fundet.

Den 33-årige skuespillerinde, der især er kendt for sin rolle som Santana Lopez i tv-serien 'Glee', havde onsdag lejet en båd og var taget ud for at svømme. Med sig havde hun sin fireårige søn i Piru-søen i det sydlige Californien.

De lejede båden klokken 13, og tre timer senere blev sønnen fundet alene på båden. Ifølge amerikanske medier har sønnen, Josey, fortalt, at han svømmede i vandet sammen med sin mor, men hun dukkede aldrig op igen.

Politiet søsatte hurtigt en redningsaktion i håbet om at finde hende i live.

Men i takt med at Naya Rivera ikke blev fundet, har politiet ændret aktionen til, at man leder efter et lig, da man formoder, at skuespillerinden er afgået ved døden.

