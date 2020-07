Den måde som skuespilleren Naya Rivera døde på har elementerne til at få det til at løbe koldt ned ad ryggen på folk, som har fulgt med - ikke mindst på dem, som selv er forældre.

For den 33-årige skuespiller, der er kendt fra serien 'Glee', skulle have haft en hyggelig dag med sin fireårige søn på en bådtur på en californisk sø.

Det endte dog med tragedie, og nu frigiver politiet oplysninger, som giver et indblik i de sidste minutter, den fireårige dreng havde med sin mor.

For tror man den lille søns fortælling, reddede moren som noget af det sidste sin drengs liv.

Han fortalte efterforskere, at han så sig tilbage, og så hende forsvinde under overfladen.

»Vi ved fra at tale med hendes søn, at han og Naya svømmede i søen sammen i løbet af deres tur. Det var under deres svømmetur, at hendes søn beskriver, hvordan han bliver hjulpet ombord på båden af Naya, som gav ham et skub op på dækket nedefra,« lød det på et pressemøde, hvor det var sheriffen Bill Ayub fra Venture County i Californien, som udtalte sig.

Han siger videre, at den fireårige søn Josey, som stjernen fik med sin eksmand Ryan Dorsey, beskrev det sidste øjeblik, han så sin mor i live.

»Han fortalte efterforskere, at han så sig tilbage, og så hende forsvinde under overfladen.«

Det var på søen Lake Piru, at mor og søn var sejlet ud sidste onsdag. Fire timer senere blev sønnen fundet alene på båden, der drev rundt på søen.

Her ses Naya Rivera i 2012. Foto: FRED PROUSER Vis mere Her ses Naya Rivera i 2012. Foto: FRED PROUSER

Bill Ayub fortæller, at der er strømme i søen, som især om eftermiddagen er stærke.

Han siger, et bud på, hvad der forårsagede tragedien, er, at båden begyndte at drive væk, og så kunne den kendte kvinde kun finde nok energi til at redde sin søn ombord.

Man har, efter sønnen blev fundet alene, ledt efter Rivera i fem dage. Mandag fandt man hende så død i vandet.

Der er under efetrsøgningen blevet brugt helikoptere, både og dusinvis af mandskab for at finde skuespilleren.

Politiet leder efter Naya Rivera på den californiske sø 13. juli. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Politiet leder efter Naya Rivera på den californiske sø 13. juli. Foto: FREDERIC J. BROWN

Efter stjernens død er flere gået i gang med en underskriftindsamling, som skal sørge for, at man advarer mod de farlige forhold, der er til stede for folk, der svømmer i søen.