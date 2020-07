Selvom der ifølge politiet intet håb er for at finde Naya Rivera i live, leder de stadig med lys og lygte efter hende.

Den 33-årige skuespillerinde forsvandt onsdag eftermiddag lokal tid efter en bådtur med sin fire-årige søn, Josey Hollis Dorsey, på Piru-søen i Californien.

Politiet blev alarmeret, da sønnen blev fundet alene i båden, og han fortalte efterfølgende, at hans mor hoppede i vandet, men aldrig kom op igen.

Politiet betragter sagen som en drukneulykke, men de kæmper stadig en hårdnakket kamp for at findet liget af 'Glee'-stjernen.

Arkivfoto af Naya Rivera og hendes søn, der blev fundet alene i båden. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Arkivfoto af Naya Rivera og hendes søn, der blev fundet alene i båden. Foto: CHRIS DELMAS

I forbindelse med efterforskningen har politiet nu valgt at dele videoovervågning fra parkeringpladsen ved søen. Det skriver Fox News.

På videoen kan man se, hvordan skuespillerinden og hendes lille søn går tværs over parkeringspladsen og hen mod lejebåden, som sønnen senere blev fundet alene i.

Ifølge amerikanske medier oplyser myndighederne, at det er yderst vanskeligt at lede efter Naya Rivera i søen. Det skyldes, at man efter sigende kun kan se 12-23 centimeter ned i det ni meter dybe vand, og at bunden er fyldt med træer og planter.

Ifølge politet kan det tage mellem syv til ti dage, før hendes krop flyder op til overfladen.

Politiet leder her efter liget af skuespillerinden, som formodes at være druknet. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Politiet leder her efter liget af skuespillerinden, som formodes at være druknet. Foto: MARIO ANZUONI

»Hvis kroppen sidder fast i noget under vandet, kan det være, hun aldrig flyder op,« siger Kevin Donoghue fra det lokale sheriff-kontor.

»Det er en forfærdelig tragedie,« fortsætter han.

Politiet har tidligere udtalt, at de fandt Naya Riveras taske og redningsvest på båden.

Hendes søn, som hun delte et hjerteskærende billede af som noget af det sidste inden sin forsvinding, havde sin redningsvest på, da han blev fundet.