En kvinde blev så provokeret af filminstruktøren Roman Polanskis forsøg på at spille offer, at hun nu efter 44 år fortæller om en voldsom voldtægt.

En voldtægt, som den berygtede instruktør angiveligt udsatte hende for, da hun var blot 18 år.

Roman Polanski er netop nu højaktuel med sin nye film J’accuse (jeg anklager, red.), som handler om den jødiske officer Dreyfus, der i en skueproces i 1894 blev dømt for forræderi og idømt livsvarigt fængsel.

Sagen er senere blevet fremhævet af forfatteren Emile Zola, der anklagede den franske elite for at være antisemitisk i et brev, der havde den nu ikoniske titel ‘Jeg Anklager’.

Det er Dreyfus, Polanski sammenligner sig selv med.

Roman Polanski er berygtet for de mange anklager om voldtægter, som flere kvinder gennem mange år har rettet mod ham.

En af dem fik ham til at flygte fra Hollywood til Frankrig tilbage i 1977, da han blev anklaget for at have voldtaget en blot 13-årig pige - en anklage, som han har afvist, selvom han erkender, at han har haft sex med pigen.

»Hvert år er der en ny anklage, en ny absurd historie fra en kvinde, jeg aldrig før har set, og som anklager mig for ting, der angiveligt foregik for et halvt århundrede siden,« sagde filminstruktøren i august i et interview med Le Parisien.

Og det var det, der fik den 64-årige tidligere model og skuespiller Valentine Monnier til at skrive et åbent brev, hvor hun fortæller om sin oplevelse med den 86-årige instruktør.

Hun fortæller en rystende historie om, hvordan hun som 18-årig blev inviteret til middag i Polanskis hytte sammen med nogle venner, da hun i 1975 var på skiferie i Alperne.

Polanski havde allerede tidligere på dagen været grænseoverskridende over for hende i en skilift, og det eskalerede voldsomt efter middagen.

Han lokkede hende op førstesalen til soveværelset og tvang hende til at sluge en pille under overgrebet.

Voldtægten var voldsom og fuldbyrdet, og efterfølgende havde Valentine Monnier blå mærker på kroppen og i ansigtet, siger hun.

‘Jeg troede, jeg skulle dø,’ skriver hun blandt andet i det åbne brev.

Le Parisien har kontaktet vidner, som kan bekræfte, at voldtægten har fundet sted, blandt andet familie, som fortæller, at Monnier har fortalt dem om overgrebet.

Også en mand, som også var til middagen hos Polanski i 1975, husker, at Monnier havde et blåt mærke i ansigtet.

Monnier blev dengang opfordret til at tage på hospitalet, men hun var så chokeret, at hun ikke gjorde det.

Polanski afviser alle anklager.

Sagen har været med til at skubbe gang i MeToo i Frankrig, som aldrig rigtig fik luft under vingerne, da bevægelsen bredte sig over store dele af verden tilbage i efteråret 2017.

MeToo blev talt ned af blandt andet den franske skuespillerinde Catherine Deneuve, som kaldte den 'hysterisk'. Denne gang er den franske ligestillingsminister dog gået ind i voldtægtsanklagerne mod Polanski,og det har hjulpet bevægelsen i gang.