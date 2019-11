P!nk var så skæv, at hun knap kunne holde sine øjne åbne under optagelserne til sin allerførste musikvideo.

Den 40-årige sanger, med det borgerlige navn Alicia Moore, genså nogle af sine tidligere musikvideoer i forbindelse med et interview i Billboard.

Og det mindede hende om, hvor skæv hun faktisk var, da hun indspillede videoen til sin debutsingle, 'There You Go', fra 2000.

»Jeg var 19, da vi optog videoen. Jeg røg også en del tjald, og Dave Meyers (instruktøren på videoen, red.) blev ved med at komme og sige: 'Kan du vente med at ryge din næste joint til efter dit 'beauty shot'?'« siger hun til Billboard med henvisning til de optagelser, hvor sangerindens ansigt filmes helt tæt på, mens hun synger direkte til kameraet.

»Og jeg var sådan, med lukkede øjne: 'Hvad mener du?' Og han var: 'Jeg vil virkelig gerne have, du er i stand til at åbne øjnene'. Og jeg var sådan, stadig med lukkede øjne: 'Mine øjne er åbne.'«

Som man kan se i musikvideoen, lykkedes det lige akkurat den dengang 19-årige P!nk at holde øjnene nok åbne til, at optagelserne kom i kassen. Og faktisk ser hun tilbage på videoen med glæde.

»Jeg tror, det er det smukkeste, jeg nogensinde har set ud og nogensinde vil se ud,« siger hun.

Popstjernen kan i øvrigt berette om videoens motorcykel-scener, at hun netop var begyndt at lære at køre og derfor 'styrtede 85 gange'.