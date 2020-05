15-årige Cecilie Blume oplevede forleden noget, som de fleste unge piger ville give deres højre arm for at opleve.

Hun er stor fan af den amerikanske popstjerne Justin Bieber.

Popstjernen opholder sig ligesom mange andre verden over mere i hjemmet end normalt på grund af coronakrisen, og han forsøger for tiden at nå ud til sine fans på alternative måder, nu når det ikke er muligt at spille koncerter.

Forleden gik han ved 22-tiden dansk tid live på sin Instagram-profil. Han har 136 millioner følgere, og i en livevideo sad han så og spillede sange for sine fans, samtidig med at man kunne anmode om at få lov til at være med i videoen.

Her skete så det utrolige.

Ceclie Blume sad hjemme i sin stue sammen med sin mor og fulgte Justin Biebers livevideo. Uden forhåbninger om at komme igennem trykkede hun alligevel på 'anmod'-knappen og ventede så.

»Pludselig stod der på skærmen, at Justin Bieber havde tilføjet mig til sin live,« fortæller Cecilie Blume til B.T.

»En tæller begyndte at tælle ned. Det var sygt nervepirrende. Jeg løb ind på mit værelse, for jeg tænkte, at det ville være lidt akavet, hvis min mor sad ved siden af og spurgte, hvem han var,« griner hun.

Cecilie Blume fra Danmark var altså pludselig med i en af verdens største popstjerners liveshow på Instagram.

Hun har været fan, siden hun så en koncert med ham for et par år siden, og han levede heldigvis op til hendes forventninger.

»Han var rigtig sød. Han spurgte, hvordan jeg havde det, hvor jeg var fra, og hvad klokken var, der hvor jeg var. Så spurgte han også, hvilken af hans sange der var min yndlings, og til sidst hvad jeg hed. Han var mega nem at snakke med.«

Cecilie Blume vurderer, at hun var med i livevideoen i cirka to minutter, før han fik en anden fan igennem.

Hun er imponeret over, at han virkede oprigtig interesseret i at snakke med hende, selv om han formentlig aldrig vil møde hende igen.

Cecilie Blume fortæller, at hun tidligere kunne bruge mindst en time om dagen på Justin Bieber. I dag er det mere afdæmpet. Hun følger med i hans liv og er for eksempel glad for, at han er blevet gift og har fået lidt ro på i sit liv. Derudover synes hun, hans seneste album er 'virkelig godt'.

»Han har for nyligt lavet en masse videoer på YouTube, hvor han fortæller om, hvordan han har haft det. Når man så hører hans nye musik, hænger det hele sammen. Man føler med ham.«

Justin Bieber har som nævnt mange millioner følgere på Instagram, hvilket Cecilie Blume nu kan se på sin egen profil, der er fyldt til randen med nye følgeanmodninger.

»Jeg har ikke tjekket alle igennem endnu, for er du sindssyg, der er mange. Det er jo mega mærkeligt. Bare fordi man har snakket i to minutter med Justin Bieber, og det også bliver delt på Anders Hemmingsens side, så får man så mange.«

Hun har indtil videre en lukket profil - så hun skal godkende alle nye følgere.

»Jeg har ikke tænkt mig at tilføje alle sammen, for jeg gider ikke skulle til at tænke over, hvad jeg lægger op på min profil... Så gammel er jeg jo heller ikke endnu.«

