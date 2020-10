Højt at flyve, dybt at falde, siges det. Og det var nøjagtigt, hvad den kendte rigmand og iværksætter Peter Forchhammer oplevede, da han som følge af finanskrisen gik konkurs og mistede sin milliardformue.

Fra at leve et liv på første klasse blev han pludselig dybt afhængig af, at hans kone hævede kontanter til ham. For sådan er det, når man går konkurs, fortæller Forchhammer.

Som følge af, at han måtte begære sit investeringsselskab Synerco konkurs, endte han også med en personlig konkurs, da han ejede 75 procent af selskabet. Og når man pludselig skylder flere hundrede millioner væk, så vender det op og ned på tilværelsen.

»Jeg kan ikke få et kreditkort, så min kone måtte hæve kontanter til mig. Og oppe i Menu i Nærum, der gik de da altid og grinede ad mig,« fortæller Peter Forchhammer og fortsætter:

»En dag råbte kassedamen: 'Peter, hvorfor kommer du altid med kontanter?'. Og så sagde jeg så højt, at hele køen kunne høre det: 'Jeg gik konkurs i 2008, og jeg må ikke få et kreditkort, så derfor kommer jeg med kontanter'.«

Da Forchhammer var på toppen, var han på listen over Danmarks 100 rigeste, og formuen var på omkring to milliarder. En del af formuen havde han tjent på at sælge Chili Group, der blandt andet lavede magasinet Chili til Aller. Desuden havde han en stor post aktier i medico-selskabet Chemometec.

Han var så rig, at han havde en Bentley i garagen, en lystejendom i Sydfrankrig og var medejer af et privatfly. Men pludselig forsvandt det hele som dug for solen, og familiens bekymring gik på, om de kunne beholde huset i Søllerød.

For Peter Forchhammer kunne heller ikke få et realkreditlån som følge af konkursen, og da han ejede halvdelen af huset, så var det i fare for at ryge med i konkursboet. Det lykkedes dog at redde huset ved at sælge noget af grunden fra.

Peter Forchhammer må stadig have hjælp af sin kone Maj-Britt grundet sin konkurs. Blandt andet må han ikke få et kreditkort. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»Så var det et spørgsmål om forhåbentlig at kunne klare den til den første, men selvfølgelig har jeg da haft søvnløse nætter,« fortæller 65-årige Forchhammer, der også flere gange har fået hjælp af vennerne, der blandt andet har inviteret familien med på ferie.

»Og så har man ligesom sagt okay – man ville jo selv have gjort det samme,« fortæller Forchhammer, der var 'medlem' af den såkaldte 'Milliardærklubben', der i midt-00'erne også talte milliardærerne Erik Damgaard, Aldo Petersen, Ole Abildgaard og Mark Szigethy.

Selv om det nu er 12 år siden, at Forchhammer gik konkurs, mærker han stadig konsekvenserne. Konkursen efterlod ham med en gæld på 500 millioner kroner, og han kan stadig hverken få lån eller kreditkort og er afhængig af sin kones hjælp:

»Jeg er irriteret over, at min kone skal ind over alle de her ting og sager og skrive under på alt muligt,« siger han.

Peter Forchhammer kunne have været milliardær stadigvæk, hvis ikke hans aktier var blevet solgt så hurtigt ud af konkursboet, siger han. Foto: Søren Bidstrup

Som Forchhammer for nylig fortalte i denne artikel i B.T., så har han regnet ud, at han stadig kunne have været milliardær den dag i dag – og betalt al sin gæld – hvis man ikke havde haft så travlt med at sælge ud af hans konkursbo, men i stedet havde ventet med at sælge til nu, hvor aktiemarkedet ser bedre ud.

Og selvfølgelig er han bitter og kunne have ønsket at have sin formue.

»Jeg tror, jeg er på vej ind i et nyt eventyr. Hvis du havde snakket med mig for et år siden, ville jeg nok have været mere bitter. Og jeg har da været en smule misundelig, hvis jeg har hørt, at det gik andre godt. Men sådan har jeg det ikke i dag,« siger han og fortæller, at han efterhånden har vænnet sig til tilværelsen, som den er:

»Nu har jeg jo levet med en personlig konkurs i 12 år. I dag er det dog nemmere at være udskud på grund af NemID,« ler han.