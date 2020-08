Anbefalinger, forbud, påbud. Corona-reglerne er mange, omfattende og til tider svære at gennemskue. Også for britisk politi.

Det måtte den svenske sanger Måns Zelmerlöw for nylig sande, da politiet var ved at bryde porten til hans hjem op.

Det fortæller 'Eurovision Song Contest'-stjernen, der i 2015 sikrede Sverige endnu en førsteplads i sangkonkurrencen, i det svenske talkshow 'Hellenius hörna'.

Episoden fandt sted i forbindelse med, at de britiske pubber efter længere tids nedlukning fik lov at slå dørene op igen.

Måske husker du det imponerende sceneshow, der dannede omgivelserne for Måns Zelmerlöws optræden under 'Eurovision Song Contest' i 2015. Foto: DIETER NAGL

Den svenske 'Heroes'-sanger var netop vendt tilbage til England, hvor han til daglig bor sammen med hustruen Ciara Janson og deres to børn.

Familien havde været i Sverige, som er deres andet hjem – de pendler jævnligt mellem de to lande.

I forbindelse med ankomsten til England havde familien en søndag eftermiddag været ude at spise, og hustruen Ciara Janson havde dokumenteret turen på Instagram.

Kort tid efter – da familien var kommet hjem – ringede det på døren.

Sådan så det ud, da den svenske sanger vandt sangkonkurrencen. Foto: DIETER NAGL

»Jeg kan se, at der ved porten ind til vores hjem står en politimand, som forsøger at tvinge den op med magt. Han lægger al vægt i for at åbne den, selv om jeg er ved at åbne den med en knap,« fortæller Måns Zelmerlöw i talkshowet.

Herefter indledte sangeren og politimanden en længere diskussion.

Sidstnævnte var nemlig udstyret med Ciara Jansons Instagram-opslag og berettede, at man med sikkerhed vidste, at familien netop var vendt tilbage fra Sverige.

Ifølge de britiske corona-regler skulle de derfor være gået i karantæne, og derfor ville det nu koste dem en bøde 1000 pund – omtrent 8000 danske kroner – at de ikke havde efterlevet reglerne, beretter Måns Zelmerlöw i talkshowet.

»Jeg fortalte ham, at i og med vi pendler, er vi fritaget reglen - altså karantænereglen. Det vidste han ikke,« fortæller sangeren og fortsætter:

»Vi stod og diskuterede længe, men til sidste slap jeg (for bøden, red.).«