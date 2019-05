Hver en udtalelse, hver en bevægelse, hver en skygge omkring øjnene vendes i øjeblikket for at finde ud af, om prins Harry og hertuginde Meghan er blevet forældre – eller snart bliver det.

Nu ser det ud til, at en detalje i den britiske prins' kalender kan løfte lidt af sløret for, hvornår den royale baby melder sin ankomst.

Det skriver Telegraph og Harpers Bazaar.

For fire dage siden blev det nemlig meldt ud, at prins Harry i næste uge ville rejse to dage til Holland. Men de planer er nu ændret.

Besøget i Holland – der skulle strække sig fra onsdag den 8. maj til torsdag den 9. maj – er nemlig blevet gevaldigt forkortet.

Hvor det tidligere fremgik, at prinsen om onsdagen skulle besøge Amsterdam og derefter lægge vejen forbi Haag om torsdagen, er den første del nu blevet fjernet fra programmet.

I en udtalelse forklarer en talsperson for Harry og Meghan, at årsagen skyldes 'logistik'.

»På grund af den logistiske planlægning med at flyve pressen dertil for at dække besøg og arrangementer af den royale familie har vi besluttet at udskyde hertugens (prins Harrys, red.) planlagte besøg i Amsterdam,« lyder det ifølge Harper's Bazaar:

'Hertugen er i øjeblikket fortsat planlagt til at rejse til Haag torsdag den 9. maj for at lancere Invictus Games 2020'.

Flere britiske medier tolker det som om, at fødslen af parrets første barn er lige på trapperne.

Dog kan det ifølge Telegraph også skyldes, at Harrys far - prins Charles - i de samme dage er på visit i Tyskland. Der spekuleres derfor i, om Harrys besøg i Holland vil kunne tage for meget fokus fra faderens rejse.

Andre har også spekuleret i, om rejsen til Holland kunne signalere, at det royale par allerede er blevet forældre, for ellers ville prinsen vel ikke rejse og risikere at gå glip af fødslen?

Spekulationen fik yderligere næring af, at prinsen angiveligt skulle se mere træt ud i disse dage, hvilket kunne antyde, at han allerede var blevet far.

Det rygte har det britiske kongehus dog afvist:

'Hertuginden har ikke født sit barn, og vi vil ikke gå ind i, hvad der eventuelt vil ske med besøget til Holland,' lød det tidligere på ugen i en udtalelse.

Det var i oktober sidste år, at det blev afsløret, at prins Harry og hertuginde Meghan venter deres første barn engang i foråret 2019.