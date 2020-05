Ejer af pizzakæden Gorm's, Gorm Wisveh er glad for at kunne åbne sine restauranter igen, men frygter regeringens retningslinjer, der i værste fald kan medføre konkurs.

Statsminister Mette Frederiksen meddelte torsdag, at restauranter fra den 18. maj igen må holde åbent. Problemet er, hvis man for eksempel kun må åbne med få gæster ad gangen.

»Først og fremmest er vi jo mega glade for at få lov til at åbne igen. Det er cirkushesten, der dufter savsmuld igen, og det er en kæmpe cadeau, at der er vist tillid til restaurationsbranchen som helhed,« lyder det fra Gorm Wisveh, der tager sine forbehold.

Da B.T. fanger ham fredag morgen over telefonen, har han nemlig ikke overblik over, hvordan de konkret må åbne deres restauranter. De konkrete retningslinjer meldes først ud senere.

»Det er relativt vigtigt info i forhold til, om det overhovedet kan betale sig at åbne. Vi er mange, der savner vores gæster, en stor del af vores personlighed ligger i at være restauratør og er klar til at åbne til nul kroner, men det duer ikke, hvis det er til underskudsdrift. Det er vigtigt med retningslinjer, der giver mening, ellers åbner vi jo bare til konkurs.«

Gorm Wisveh fortæller, at de frygter en såkaldt 'pseudo-åbning', hvor man for eksempel kun må have tre gæster ad gangen.

»Det kan vi ikke bruge til noget. Jeg tror, at vi alle er med på, at vi ikke kan åbne med fuld kapacitet, og at der skal være længere mellem bordene, men du kan ikke bare have tre-fire gæster siddende. Så er du færdig. Så kan du for eksempel ikke have personale til at servicere dem.«

Han tilføjer:

»Selvom det smerter mig, så må vi hellere lade være med at åbne, hvis det ikke giver mening. Jeg er meget spændt på de specifikke retningslinjer.«

Lige nu sidder Gorm Wisweh og hans folk og helt lavpraktisk laver vagtplaner for, hvor mange gange toiletter og dørhåndtag skal sprittes af. Alt bliver vendt helt ned til mindste detalje om der for eksempel skal stå salt og peber på bordene.

»Det er jo en del af vores faglighed. Vi skal nok få styr på det praktiske, så skal de bare fortælle os, hvad vi må.«

I forbindelse med coronakrisen og nedlukningen af Danmark, har man i Gorm's pizzakæde i et forsøg på at undgå fyringer lavet en aftale om, at alle funktionæransatte går 25 procent ned i løn.

Den ordning har sammen med en lønkompensationspakke gjort, at man har kunne holde forretningen kørende, men det har været på lånt tid.

»Som det så ud, kunne vi køre på den måde i fire måske fem måneder. Så det er rart, at der begynder at ske noget nu. Det har hele tiden været vigtig for os at kunne åbne det samme Gorm's, som før det lukkede.«

Indtil nu har man holdt hjulene igang med salg af take away, men det har ikke været nogen god forretning, forklarer Gorm Wisweh:

»Det er ikke noget, man laver bundlinje på.«

Han vurderede den 29. april, at Gorm's burde kunne overleve coronakrisen, men at de selvfølgelig har en usikkerhed hængende over hovedet:

»Coronakrisen presser os ret meget. 2020 er et år, hvor vi bare skal overleve, og så se frem mod 2021, hvor vi forhåbentlig kan vækste forretningen igen. Vi ryster ikke på hånden endnu, men det der gør, at vi ikke kan sove om natten, er, at vi ikke ved, hvor længe krisen fortsætter.«

Gorm's har restuaranter i København, Horsens, Kolding, Roskilde og Aarhus.

Kæden har eksisteret siden 2008.