Det er en opgivende ‘Diamantfamilien’-datter, der taler ud om sit hårde brud.

I januar 2020 fortalte en glad Thalia Pitzner, at hun havde fundet kærligheden, men desværre brast lykken efter et år.

Hvem manden i hendes liv var, har hun holdt skjult for offentligheden, men nu åbner hun helt op om, hvilken sorg det var hende at komme videre efter bruddet.

Det gør hun i et længere video på sin Instagramprofil i forbindelse med, at hun giver nogle gode råd om kærlighed videre til sine følgere.

»Mit sidste heartbreake det gjorde fandeme ondt. Jeg gik fra min kæreste, og jeg havde egentlig troet, at vi skulle det hele sammen. Jeg havde troet, at vi skulle have børn og bondegård og giftes og have et langt og lykkeligt liv,« siger hun i videoen.

Her fortæller hun også, at hun ellers er meget romantisk anlagt, og at hun altid har håbet på “Disney-fortællingen” om parret, der levet lykkeligt til deres dages ende.

Et wake up call

Men sådan er virkeligheden desværre ikke. Bruddet fra januar har sat sine spor, og efter hun har oplevet den store sorg, har hun svært ved at tro på kærligheden igen.

»Jeg siger ikke, at det ikke findes derude, og jeg siger ikke, at det ikke kommer til at ske, for det gør det jo for virkelig få. Og så tror jeg også, at forhold handler om at kende sig selv og sine værdier rigtig meget,« siger hun.

Tilbage i januar lod hun sig ellers ikke slå ud, selvom det gjorde ondt. Vi kender hende som diamantdatteren i serien ‘Diamantfamilien’, men i løbet af vinteren og foråret har hun vist råstyrke i realityprogrammet ‘Stjerner i trøjen’, hvor hun nåede hele vejen til finalen.

Den styrke viser hun også her.

»Nogle gange skal man lære ting på den hårde måde og have et godt og grundigt wake up call her i livet. Universet bliver ved med at give dig muligheder – her er en kæmpe udviklingsmulighed og en øjenåbner for mig, og jeg griber den big time,« lød det fra hende.

Og det virker til, at Thalia Pitzner er ved at være helt ovenpå igen.

»Kan se tilbage på min tidligere relation med kærlige øjne og et lille håb i mit hjerte om, at der stadig er den rette kærlighed derude for mig. Tiden læger alle sår, og gode venner, veninder og familie er så vigtigt at have omkring sig, når man går gennem hårde tider igennem,« skriver hun afslutningsvist i sit opslag.

