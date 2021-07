Som 10-årig spillede Inger Nilsson den velkendte rolle som Pippi Langstrømpe.

Men siden har den ikoniske karakter som verdens stærkeste pige været en klods om benet på den i dag 62-årige svenske skuespiller.

Det fortæller Inger Nilsson i det svenske radioprogram 'Sommar i P1'.

Ikke mindst udfordrer den mere end 50 år gamle rolle hende i at finde kærligheden.

»Det er ikke noget hit på ægteskabsmarkedet at have været barnestjerne eller være kendt overhovedet. Desuden, jo ældre man bliver, desto færre gode mænd er der tilbage. I hvert fald mænd, som kan se bort fra alt det her med kendisstatussen, og det er man nødt til, når det gælder mig,« fortæller Inger Nilsson i radioprogrammet.

Her slår hun også fast, at selvom hun er single som 62-årig, så tror hun stadig på kærligheden.

Eller som hun selv beskriver det:

»Der findes et låg til hver en gryde, man må bare rode lidt i grydeskabet.«

Inger Nilsson som Pippi Langstrømpe i den første film fra 1968. Foto: JACOB FORSELL Vis mere Inger Nilsson som Pippi Langstrømpe i den første film fra 1968. Foto: JACOB FORSELL

Derudover beretter Pippi-skuespilleren også om, at udfordringerne med at møde nye mennesker som europæisk barndomsikon også strækker sig til venskaber – og fremmede for den sags skyld.

Eksempelvis da hun blev bedt om en autograf til sin mors begravelse, eller da hun skulle have fjernet sting fra sin tommelfinger på hospitalet.

»Jeg græd hæmningsløst, fordi det gjorde så ondt. Men sygeplejersken kiggede mig i øjnene og sagde: 'Pippi græder ikke!'. 'Nej, men jeg græder,' skreg jeg tilbage,« fortæller Inger Nilsson.

Ikke mindst har hendes gamle rolle – med det fulde navn Pippilotta Viktualia Rullgardinia Krusemynta Efraimsdatter Langstrømpe – også udfordret hende i forhold til at skaffe roller som skuespiller.

Hun har nemlig fået mange afvisninger med begrundelsen om, at hun var for stærkt associeret med Pippi-rollen, forklarer hun.

Inger Nilsson har dog kun ses i flere teaterstykker, film og tv-serier siden, såsom filmene 'Efterskalv' og 'Svart cirkel' og serier som 'Jägarna' og 'Kommissarien och havet'.