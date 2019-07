Der er langt fra Hugh Hefners mansion i Los Angeles til en bundsolid, rød murstensvilla i Kolding med samtalekøkken. Men hun har gået vejen. Og nydt hvert et skridt.

»Jeg har jo fået alt dét, som jeg drømte om,« siger Mascha Vang, som 31. juli runder de 40. Og har afblæst krisen.

»At fylde 40 er ikke bare noget, der skal overstås. Det bliver med champagne fra morgen til aften. Naboerne kan godt dukke sig, for propperne kommer til at flyve over hækken.«

»Jeg er der i mit liv, hvor jeg ikke længere føler, at der er noget, jeg skal nå. Det eneste, der har manglet, har været at have en familie. Men det har jeg nu.«

Hun griner. Lykkeligt, så man næsten kan høre lykken boble inden i den kvinde, der på sit cv kan skrive realitystjerne, model, radio- og tv-vært, blogger og forretningskvinde.

Oveni har Mascha Vang i sit relativt korte liv oplevet langt mere, end de fleste kommer til på et helt liv.

»Er det ikke vildt, at jeg bliver 40, og halvdelen af mit liv har jeg levet offentligt?« spørger hun næsten undrende, som forstår hun det ikke helt selv.

»Det var jo noget helt, helt andet, jeg kom fra ude på landet i Himmerland.«

De sultne italienske machomænd ville spise den blonde steg til deres egen dessert. B.T.s anmeldelse af Mascha Vangs første realityshow

Den nordjyske accent trænger igennem, når hun fortæller om at vokse op i den tryggeste af trygge verdener. Men med en indre længsel efter noget glamourøst og spændende.

I første omgang blev det til en uddannelse som kosmetolog i Aalborg, så makeupartist i Kolding og butiksassistent i Odense og Næstved. Så langt så godt.

På vejen investerede hun i nye bryster for sine opsparede penge. De var det hele værd. Men spændingen og glamouren udeblev, indtil hun i 1999 hørte om et nyt realityprogram, der søgte deltagere.

Marianne Vang – som hun dengang hed – søgte. Og kom med.

Blå bog Mascha Vang Født 31. juli 1979 i Byrsted, Himmerland

Døbt Marianne Vang Christensen

Tog senere navneforandring til Mascha, som var hendes kælenavn som barn.

Uddannet kosmetolog, makeupartist og butiksassistent

Deltog i 2000 i et af Danmarks første realityprogrammer, ‘Villa Medusa’

Blev for alvor kendt, da hun i 2005 deltog i første sæson af ‘Paradise Hotel’

Har arbejdet som radio- og tv-vært på The Voice og DR

Var skribent og pin-up-model for bl.a. mandemagasinet FHM

Stiftede blognetværket ‘Blogly.dk’, som hun i 2017 solgte til ‘Bloggers delight’

Har siden 2012 drevet bloggen maschavang.dk, hvor hun både skriver om sit familieliv og skønhed og livsstil.

Dannede i flere år par med racerkøreren Nicolas Kiesa, men parret gik fra hinanden i 2013, blot få måneder efter at datteren Hollie Nolia blev født

Har efterfølgende været kæreste med komiker Andreas Bo og politiker Rasmus Jarlov

Flyttede i efteråret 2018 til Kolding, hvor hun bor med sin nye kæreste, jagerpiloten Troels Krohn Dehli, sin datter samt hver anden uge kærestens to børn

'Man aner allerede konflikten,' skrev B.T. i en femstjernet anmeldelse af ‘Villa Medusa’, en slags forløber for ‘Big Brother’.

'Er super-silden Marianne allerede offer for de andre pigers misundelse? Den kønne Marianne fik nemlig arbejde i en isbar allerede på førstedagen.'

‘De sultne italienske machomænd ville spise den blonde steg til deres egen dessert. De gav Marianne en dagløn, men insisterede til gengæld på at kæle med hende!’

Karrieren som barmfager blondine var skudt i gang. Og hun var bevidst om, hvordan hun skulle holde den i live. Med vat under brysterne. Og stramme gevandter.

Jeg synes faktisk, at jeg har fyret den ret godt af. Mascha Vang om sin fortid

Realityprogrammerne stod i kø for at få en saftig bid af den unge, smukke og frække Mascha, som hun nu kaldte sig.

‘Paradise Hotel’, ‘Zulu Djævleræs’, ‘4-stjerners middag’, ‘Fangerne på fortet’ og ‘Masterchef’ førte til radio og tv. Førte til skriverier og sexbrevkasse i mandemagasinet FHM. Hvor hun også var fast pin-up-model.

Det var sådan, Mascha Vang dumpede ned i playboykongen Hugh Hefners vilde fester og søndagshygge omkring poolen.

»Fede fester,« mindes hun med nostalgisk glæde i stemmen om tiden.

Mascha Vang har aldrig været bange for levere den vare, som fotograferne efterspurgte. Her på den røde løber til Pamela Andersen fest i København. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Mascha Vang har aldrig været bange for levere den vare, som fotograferne efterspurgte. Her på den røde løber til Pamela Andersen fest i København. Foto: Martin Sylvest Andersen

»Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg skulle have det hele med. For jeg vidste, at det ville have en ende, og at Hugh Hefner var gammel. Men det var så sjovt at have med.«

»Så gik jeg glip af noget? Nej, jeg synes faktisk, at jeg har fyret den ret godt af. Jeg sidder ikke med en følelse af, at der er horn, jeg ikke har løbet af mig.«

Hvert et job, hver en oplevelse har fyldt hende til bristepunktet. Med glæde. Med følelsen af at være den heldigste pige. Hende oppe fra lille Byrsted i Himmerland, der lagde verden for sine fødder.

»Jamen, hvert eneste job, jeg har haft, har jeg tænkt, var det bedste. At nu bliver det ikke bedre. Indtil det næste. Det har været en sjov vej. Selv om der også har været mange bump undervejs.«

Jeg har så mange sorte huller fra den periode. Mascha Vang om at være alene med et kolikbarn

Men for Mascha Vang kan også et bump på føre vejen til noget bedre. Ikke mindst det store bump, hun stødte på efter bruddet med racerkøreren Nicolas Kiesa i 2013.

»At have en kernefamilie var klart en drøm. Jeg voksede selv op i en virkelig skøn familie, og skilsmissefamilier var slet ikke noget, jeg kendte til,« siger Mascha Vang med alvor i sin ellers boblende stemme.

Med ét var hun alenemor med den kun tre måneder gamle datter Hollie Nolia. Som led af kolik.

»Det var eddermaneme en prøvelse,« erkender hun. »Jeg har så mange sorte huller fra den periode. Ting, jeg ikke kan huske. For samtidig var jeg også selv migrænepatient.«

»I sig selv er fuldblown migræne ikke sjovt. Men at stå med et grædende kolikbarn på armen samtidig, det er på ingen måde sjovt. Hele mit liv sejlede.«

Veninden og kendistræneren Anne Bech var hende, der hjalp Mascha Vang tilbage på sporet igen. Derhen, hvor hun fik så meget styr på kroppen, at den var stærk nok til at køre over bumpet.

Det var på dén vej, at ideen til Mascha Vangs seneste karriere opstod. At blogge om sit liv.

I en tid, hvor blogs for mange stadig var et ukendt univers, startede hun eget blognetværk og satte sig til tasterne.

Mascha Vang med datteren Hollie, som nu er blevet syv år. Foto: Privat Vis mere Mascha Vang med datteren Hollie, som nu er blevet syv år. Foto: Privat

Præcis hvor mange der læser med, når hun deler stort og småt ud af sin private godtepose, kan kun hendes annoncører og sponsorer se.

Men med 216.000 følgere på det sociale medie Instagram ligger Mascha Vang klart i top-10 over danske influencere, og hun er blevet så stor en succes i den verden, at hendes virksomhed sidste år havde et overskud efter skat på to mio. kr.

Hun griner lidt ad det. Af den pludselige respekt og anerkendelse, der følger med at have offentligt tilgængelige målbare regnskaber.

»Er jeg først en succes, når det kan måles i økonomi? Var det ikke en succes at kunne underholde så mange tusinde mennesker på tv og i radioen?« spørger hun undrende, og som tidligere realitystjerne har hun mødt sin portion skepsis på vejen.

Det er megasejt at fylde 40. Mascha Vang om sin alder

Men er der én ting, som Mascha Vang er god til, så er det at tro på sig selv. På sine idéer og drømme. Føre dem fra Bysted til København. Til Los Angeles. Og nu til Kolding.

»Dét, jeg laver i dag, er en kombination af dét, jeg har lavet de sidste 20 år, som var alt det, jeg drømte om. Dengang eksisterede det ikke, var det ikke opfundet. Så det var svært at sætte ord på.«

»Det kan godt være, at jeg har fået lammetæv i pressen nogle gange. Men overvejende har det været godt. Jeg synes, at jeg lever et privilegeret liv. Og jeg har skabt det hele selv,« siger hun. Ikke uden stolthed.

Drømmene har Mascha Vang realiseret. Krisen over at fylde 40 er for længst afblæst.

»Jeg synes, at det er mega sejt at fylde 40. Der er en vis autoritet over det. Noget voksen-agtigt. Livserfaring.«

»Jeg har et helt andet afslappet forhold til livet nu, og det synes jeg, er vildt fedt. Jeg kan nyde det på en helt anden måde.«