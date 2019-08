Nu er det nok for sangerinden Pink.

Hun har skrevet et indlæg på Twitter, hvor hun opfordrer folk til at opføre sig ordentligt overfor hertugen og hertuginden af Sussex.

Prins Harry og hans kone Meghan har nemlig fået en masse kritik, efter de rejste på ferie i et privatfly.

Noget, som folk finder stærkt modsigende i forhold til at parret taler for mindre miljøpåvirkning.

I’m happy to see people coming to the defense of The Duke and Duchess of Sussex. The way people treat her is the most public form of bullying I have seen in a while. It’s out of control. Let’s all be a bit kinder, huh? Let’s show our children that it’s cool to be kind. — P!nk (@Pink) August 20, 2019

Sangerinden mener dog, at den måde, som debatten har kørt på, mest af alt minder om noget, der kunne foregå i en skolegård.

'Jeg er glad for at se, at der er nogen, der kommer til hertugen og hertuginden af Sussex' forsvar. Den måde, som folk behandler hende, er den mest offentlige udgave af mobning, jeg har set i et stykke tid,' skriver Pink og fortsætter:

'Det er ude af kontrol. Lad os alle være en smule venligere, ikke? Lad os vise vores børn, at det er sejt at være venlig.'

Nogle af stjernens følgere på det sociale medie er enige med hende i, at man skal behandle hinanden ordentligt.

Her ses pink ved en koncert, som blev afholdt i juli 2019.

'Det er forfærdeligt og forstyrrende, den måde som folk hader hende på,' skriver en bruger.

Nogle peger på, at det massive had, som hertuginde Meghan er udsat for, afkommer af hendes afroamerikanske baggrund.

Andre brugere peger dog på, at Pink udtaler sig om ting, som ikke vedrører hende.

»Der er også valide bekymringer om en skattefinansieret royal familie, som i tider med pålagte sparekrav lever i Kardashian-lignende luksus. Vi har brug for et folkevalgt statsoverhoved. Storbritannien er i oprør, og det virker til, at verden er uvidende om det,' lyder det en brugers kritik af Pinks kommentar.