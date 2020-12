Det er ikke nogen hemmelighed, at 2020 ikke ligefrem har været det hidtil mest lykkebringende år i mands minde, men sangerinden Pink har vist haft mere uheld end de fleste.

I april blev både hun og hendes søn, Jameson Moon Hart, testet positive for coronavirus, og siden da er det fortsat gået hastigt ned af bakke for den 41-årige musiker med det borgerlige navn Alecia Beth Moore.

Det afslører hun i et Instagram-opslag, som hun har krydret med et billede af sig selv fra hospitalssengen.

'Som om det at overleve covid ikke var nok for det her øv-år,' skriver hun og fortæller om de mange, mange skader og sygdomsforløb, året har budt hende.

'Jeg fik taget mine sting ud fra vinglas-episoden. Så kom jeg over min allerførste infektion af stafylokokker, og så troede jeg, at jeg havde brækket min ankel,' skriver hun og fortsætter:

'I aften tror jeg, jeg vil kravle ind i en rå kylling og se, om jeg kan finde ud af, hvordan det er have salmonella. 2020 er gaven, der bliver ved med at give.'

Flere af Pinks kendisvenner har kommenteret sangerindens opslag.

For eksempel har Reese Witherspoon skrevet: 'Årh, skat! Det er jeg ked af. Jeg håber, du heler hurtigt', mens skuespillerinden Jennifer Garner har skrevet følgende:

'Du er stadig – ikke at det er vigtigt – meget smuk. Kan du være ekstra forsigtig fra nu af? Vi har brug for dig.'

Pink delte sit opslag søndag, og det har i skrivende stund fået mere end 880.000 likes.