Nogle gange kan man godt blive lidt for kreativ, når man laver film. Den sandhed måtte Pilou Asbæk sande under optagelserne på sin nye film 'Overlord'.

»Lige præcis instruktøren har sagt, at det er noget af det mest ubehagelige, han har lavet. Den scene var måske 10-15 minutter længere end den, man ser i filmen,« siger den danske skuespiller til B.T.

Den danske skuespiller omtaler en scene i action-gyserfilmen, hvor hans karakter, en ond tysk naziofficer, tager et par trusser af en kvinde, sniffer til dem og griner hysterisk.

Instruktøren vendte tommelfingeren op, da den 36-årige skuespiller foreslog det under optagelserne, men:

Pilou Asbæks karakter får skudt halvdelen af sit ansigt af i filmen Overlord.

»Jeg kunne se, producenten stod bag ved instruktøren med sved på panden, fordi han kunne se, hvor det bar henad,« siger Pilou Asbæk.

Som den danske skuespiller kunne fornemme, gik det desværre ikke, og scenen, der mere eller mindre viser en voldtægt, blev skåret kraftigt ned.

»Jeg blev lidt sur, fordi jeg synes, det var skide originalt,« siger han.

Trusse-snifferiet var en hyldest til den hollandske stjerneskuespiller Rutger Hauer, der i filmen 'Blue Velvet' gør noget lignende.

Interview med Pilou Asbæk. Hotel Skt. Petri, København, den 7. november 2018.

'Overlord' foregår under Anden Verdenskrig på D-dag. Her skal en gruppe amerikanske soldater ødelægge en tysk base. Basen bliver styret af Pilou Asbæks karakter, Wafner, og det viser sig, at nazisterne udfører forfærdelige eksperimenter på nabobyens beboere.

Filmen er selvsagt en særdeles blodig en af slagsen, hvor der er tilsat en pæn mængde gys. Eksempelvis får Pilou Asbæk skudt halvdelen af sit ansigt af i filmen.

I USA har den såkaldt 'R'-rating, der mere eller mindre betyder, at den ikke er passende for børn. Derfor kunne man argumentere for, at det er en smule underfundigt, at trussesnifferiet blev for meget for filmselskabet bag.

Det mener Pilou Asbæk også.

»Det er det, der er så vidunderligt ved det amerikanske filmmarked. Vi slår 250 tyskere ihjel på de mest psykopat-agtige måder, men en mand, der sniffer til et par dametrusser i disse metoo-dage, går ikke,« konstaterer han.

Han regner dog heller ikke med, at det er noget, som den femårige datter Agnes får lov til at se, da den er for voldsom.

Pilou Asbæk har flere store Hollywood-produktioner på cv'et, heriblandt 'Game of Thrones', 'Ghost in a Shell' og 'Ben Hur'.

Det betyder også, at folkene bag 'Overlord' og i branchen generelt har fået mere tiltro til hans evner som skuespiller.

Interview med Pilou Asbæk. Hotel Skt. Petri, København, den 7. november 2018.

»Det er vidunderligt, at jeg i de senere år har fået mere og mere frie tøjler til at give den gas. Det er meget befriende at få mere kreativ medbestemmelse.«

Derfor synes han også, at det er en fed udfordring at spille skurken.

»Det er en 1000 gange sjovere rolle end heltens. Med al respekt for Anden Verdenskrig, så er det da sjovere at være skurken, fordi du har meget mere råderum og frihed. Hovedrollens byrde er, at du er protagonisten og skal bære hele historien, og antagonisten (skurken) kan få alle de fede øjeblikke.«

'Overlord' får premiere torsdag 8. november i danske biografer.