»Jeg er jo ved at skide grønne grise af den simple årsag, at min mor skal ind og se filmen i aften.«

De ængstelige ord kommer fra den dansk/franske skuespiller Pilou Asbæk, som torsdag aften har premiere på filmen 'Overlord'.

I action-gyserfilmen spiller han en dybt, usympatisk, og ren og skær klam tysk naziofficer, der også taler fransk i dele af filmen.

Og den hårdeste 'sprog-dommer' har han i sin mor.

Den dansk/franske skuespiller synes, det er fedt at spille skurk. Foto: Agnete Nørgaard Larsen Vis mere Den dansk/franske skuespiller synes, det er fedt at spille skurk. Foto: Agnete Nørgaard Larsen

»Min mor er jo fra Frankrig. Så det er jo virkeligheden hendes dom, jeg venter på. Det er hendes udsagn, der kommer til at afgøre, om jeg er på den grønne gren i aften eller er ulykkelig,« siger han med et smil på læben.

Overlord handler om en gruppe amerikanske soldater, der på D-Dag under anden verdenskrig skal ødelægge en tysk base, som Pilou Asbæks karakter styrer med hård hånd. Men det udvikler sig i en noget gyselig retning, da de opdager, at nazisterne udfører en række forfærdelige eksperimenter.

Og hvorfor valgte han så lige den rolle? Han svarer meget ærligt:

»Jeg elsker, værdsætter og er så evigt taknemlig over, at alle danske journalister tror, at jeg kan vælge og vrage, når jeg er i udlandet, men det kan jeg ikke, siger han og griner.

Pilou Asbæks karakter får skudt halvdelen af sit ansigt af i filmen Overlord. Vis mere Pilou Asbæks karakter får skudt halvdelen af sit ansigt af i filmen Overlord.

»Men lige med Overlord så er det det første tilbud, jeg har fået fra udlandet. Jeg var så glad for, at nogen har valgt mig på baggrund af det arbejde, jeg har lavet i Danmark og lidt i udlandet.«

Pilou Asbæk er ikke træt af at spille skurken i film og serier, men det er heller ikke helt lige til at få en helterolle i Hollywood.

»Når man er udlænding i amerikanske film, så er det svært at få en helterolle, fordi man har en accent. Og før amerikanerne åbner en smule mere op, så er jeg lidt prisgivet. Men til gengæld synes jeg også bare, det er fedt,« siger han og fortsætter:

»Det er en 1000 gange sjovere rolle end heltens. Med al respekt for anden verdenskrig så er det da sjovere at være skurken, fordi du har meget mere råderum og frihed. Hovedrollens byrde er, at du er protagonisten og skal bære hele historien, og antagonisten (skurken( kan få alle de fede øjeblikke.«

Pilou Asbæk har indspillet filmen Overlord, der får premiere 8. november. Foto: Agnete Nørgaard Larsen Vis mere Pilou Asbæk har indspillet filmen Overlord, der får premiere 8. november. Foto: Agnete Nørgaard Larsen

Under optagelserne fik han sig noget af en oplevelse, da han helt spontant blev sat i stævne med Ringenes Herre-stjernen Andy Serkis, der er kendt for at lægge ansigt til animerede figurer som Gollum.

Mødet med Serkis skyldte, at han skulle hjælpe den danske skuespiller med at blive bedre til bruge sin fysiske fremtoning i filmen senere i filmen.

»Jeg sagde bare til instruktøren, at jeg ville growle lidt og være uhyggelig. Så siger J.J. Abrams (filmens producer, red.) hvorfor ringer du ikke bare til Andy Serkis?«

Og kort tid efter havde han et to timer langt møde med Serkis.

Overlord Instruktør: Julius Avery

Medvirkende: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbæk, Mathilde Ollivier, John Magaro, Iain de Caestecker

Spilletid: 110 minutter

»Jeg gik rundt og legede abe i to timer med ham. Det var skide sjovt. Jeg bliver ikke sådan star struck, men lige der var jeg en smule imponeret,« siger han.

Den danske skuespiller, der i udlandet også er kendt for at medvirke i Game of Thrones lægger vægt på, at selvom Serkis, J.J. Abrams og den store amerikanske filmproduktion var fed, så lader han sig ikke dupere.

»Vi danskere har en vidunderlig tendens til at nedspille alt. Du må ikke være alt for begejstret og alt for påvirket følelsesmæssigt. Alt er sådan mellow agtig. Vi må sgu godt tage lidt ejerskab og sige, at vi hører til her,« siger han og uddyber:

»Jeg har lige så meget ret til at være her som den stjerne eller den stjerne har. Hvis jeg ikke leverer mit allerbedste game, så kan de heller ikke gøre det. Det er sådan en blanding af, at du har hovedet oppe i skyerne, og fødderne placeret i den danske muld.«