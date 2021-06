Pilou Asbæk har landet sig endnu en megarolle.

Den 39-årige skuespiller skal nemlig lægge stemme til ingen andre end tordenguden Thor i den kommende animationsserie 'Twilight of the Gods'.

Det skriver blandt andre Collider i en artikel, som Pilou Asbæk selv har linket til på sin officielle Twitter-profil.



Danskeren har ligeledes skrevet følgende i et opfølgende opslag med castet:

»Jep. Det er sjovt at være en del af,« skriver han i opslaget, som kan ses herunder.

Yup. Great fun to be part of. #Thor https://t.co/a3wmQPN1no — Pilou Asbaek (@PilouAsbaek) June 10, 2021

'Twilight of the Gods' bliver tilgængelig på streamingtjenesten Netflix.

Det er Zach Snyder, instruktøren bag 'Justice League' og 'Batman vs. Superman', som er producer på serien.

Udover Pilou Asbæk har serien kendisser såsom 'Babylon'-skuespilleren Stuart Martin, 'Ringenes Herre'-stjernen John Noble og 'Walking Dead'-skuespillerinden Lauren Cohan på rollelisten

Det er ikke første gang, at den danske skuespiller lander en stor, international rolle.

Han har for eksempel tidligere været både elsket – og hadet – for sin rolle som pirat-skurken Euron Greyjoy i 'Game of Thrones'.

Og danskeren kan da også se frem til et gensyn med sin tidligere 'Game of Thrones'-kollega Kristofer Hivju, som spillede rollen som Tormund Giantsbane i HBO-serien.

Den norske skuespiller skal nemlig spille rollen som Andvari i 'Twilight of the Gods'.

Det går i det hele taget temmelig godt for Pilou Asbæks karriere i øjeblikket.

Det er således ikke mere end et par måneder siden, at det blev annonceret, at han skal medvirke i efterfølgeren til filmsuccesen 'Aquaman', der har Jason Mamoa i hovedrollen.

Hvilken karakter stjernen skal spille i filmen er endnu ukendt, men den får i hvert fald – efter planen – premiere 16. december 2022.



Det er endnu uvist, hvornår 'Twilight of the Gods' bliver tilgængelig på Netflix.