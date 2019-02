Dykker man ned i den prisbelønnede skuespiller Pilou Asbæks filmografi, ser man, at han debuterede i 2008.

Det var med rollen som Teis i Niels Arden Oplevs drama 'To verdener'.

Men det var faktisk ikke hans første rolle, kom det frem i TV 2-programmet 'Natholdet' torsdag aften. Her viste det sig, at den 36-årige skuespiller debuterede allerede i 2003 med en reklamefilm for computersikkerhedsfirmaet Bullguard.

»Nej, nej, nej, Anders, det gør du simpelthen ikke,« lyder det fra Pilou Asbæk, da vært Anders Breinholdt gør klart, at han om lidt vil vise videoen.

I den legendariske reklame, som 'Natholdet' har delt en censureret version af på Facebook ser man en hund gå til angreb på Pilou Asbæks ædlere dele.

Grundet Facebooks regler går det ikke med nøgenhed på det sociale medie, og derfor må nysgerrige sjæle se den ucensurerede version på TV 2 Play.

Det er i øvrigt ikke første gang den seneste tid, der har været fokus på skuespillerens underliv.

Da han forleden var gæst i DR P3's 'Danskerbingo' fortalte han, hvordan han en morgen mærkede på sine kønsedele - og opdagede til sin store rædsel, at hans ene testikel var forsvundet op i endetarmen.

»Han bad mig om at hoste, og så gik han lige op og gravede. Og så røg den ned,« fortalte han.