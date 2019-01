Skuespilleren Pilou Asbæk var i godt humør, da han lørdag var en del af panelet i P4-programmet 'Mads og Monopolet'

Her var den populære filmstjerne således i det gavmilde hjørne og tilbød nogle sygeplejersker at betale for deres kaffeordning.

Dilemmaet, der blev præsenteret i programmet, gik ud på, at sygeplejersken Lise var godt og grundigt træt af, at overlægerne på hendes arbejdsplads drak sygeplejerskernes kaffe uden at betale. Hvad skulle de sige og gøre?

Efter flere indspark fra de to øvrige deltagere i panelet, tv-værten Sofie Linde og journalisten Martin Krasnik, var det til sidst Pilou Asbæk, der fik ordet.

Foto: VALERIE MACON

»Kan vi ikke få hende til at skrive ind? Og spørge rundt regnet, hvad det årlige budget ligger på i den lille kaffeklub. Ved I hvad? Jeg er lige der, hvor jeg har lyst til at sige - helt elegant en lørdag morgen i 2019 - at jeg har fandme lyst til at give den kaffe.«

Det eneste, han skulle vide, var, hvad prisen ville være.

»Jeg gider ikke, hvis det er masser af penge. Hvis det er et par tusinde, og det er overskueligt,« sagde han.

Han pointerede samtidig, at han selv hader kaffe og altid har hadet, når sygeplejersker og læger lugtede af kaffe ud af munden. Selv har han drukket te hele sit liv.

Mads Steffensen har lavet radioprogrammet 'Mads og Monopolet' siden 2003. Foto: Axel Schütt

Og så havde han lige et sidste krav til sygeplejersken Lise.

»Lise skal love, at hun sammen med mig skriver en humoristisk mail til overlægerne på afdelingen, hvor vi skriver: 'Tak til Pilou, fordi han har sponsoreret vores fælles kaffe'«.

Til sidst i programmet skrev Lise så tilbage, hvor hun takkede for deres råd og for Pilou Asbæks generøse tilbud. Hun måtte dog takke pænt nej tak, da de ikke må modtage gaver i sundhedsvæsenet.

'Mads og Monopolet' bliver sendt hver lørdag formiddag på P4.