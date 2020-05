Pilou Asbæk blev for alvor verdenskendt, da han fik en rolle i 'Game of Thrones'. Men det har ikke været uden konsekvenser at spille med i så stor en tv-serie.

Det fortæller han i Christian Fuhlendorffs podcast 'Hva' så!?!'.

Pilou Asbæk indtog i 2016 rollen som Euron Greyjoy. Her spillede han med i sæson seks, syv og otte af den populære serie. Men selvom serien har høstet roser verden over, er der alligevel nogle ting, som seerne ikke er helt tilfredse med.

Rigtig mange har været skuffede over slutningen, fortæller Pilou Asbæk. Og hans egen karakter som Euron Greyjoy har da også fået nogle hårde kommentarer med på vejen.

»Næsten alle hadede karakteren. Nogle elskede den, og nogle hadede den. Der var jo 100.000, som fik et forhold til den her karakter,« siger Pilou Asbæk i podcasten, inden han fortsætter:

»Jeg har fået nogle beskeder, hvor folk skriver, at jeg vitterligt har ødelagt deres liv, fordi jeg er en så dårlig skuespiller.«

Den heftige kritik prellede dog forholdsvis nemt af på Pilou Asbæk. I hvert fald i starten. Til sidst blev det for meget for skuespilleren.

»Jeg fik hemmelig adresse, fordi folk simpelthen mødte op, mest folk fra udlandet, dengang jeg boede på Nørrebro,« siger han og fortsætter:

»Størstedelen har været kærlighed, men jeg har også oplevet, hvor folk var meget konfrontatoriske og rigtig gerne ville fortælle, hvordan de havde det med sæson syv og otte.«

Pilou Asbæk forklarer, at hans karakter først kommer ind i serien til sidst, og derfor kan hans medvirken jo tilskrives, at »alt begynder at gå galt« i serien, siger han med ironi i stemmen.

Han fortæller også, at han stort set ikke havde læst bøgerne, da han sagde ja til en rolle i serien. Han havde blot en ide om, hvem hans karakter var.

»Da jeg læser det i bogen, er jeg ved at eksplodere. Han er jo den fedeste karakter,« siger den 38-årige skuespiller og afslører desuden, at han faktisk ikke har set de sæsoner, han ikke selv er med i.