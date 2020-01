Natten til mandag dansk tid deltog Pilou Asbæk i Screen Actors Guild Awards, hvor danskeren skabte overskrifter.

Det skyldtes, at den 37-årige skuespiller brugte ordet 'fucked', da han skulle svare på et spørgsmål på den røde løber.

Nu har 'Game of Thrones'-stjernen valgt at udsende en offentlig undskyldning.

Det sker på Instagram, hvor Asbæk har lagt et billede op af sig selv, mens han sidder i en morgenkåbe og nyder en øl:

Vis dette opslag på Instagram Thanks to everyone who helped me out yesterday at @sagawards @sydneysollod #EVAN @boss @jimmychoo @ultraformer.dk @henrikaffe @gameofthrones @hbo IT WAS AN INCREDIBLE EVENING. I’m forever thankful being a part of something so special as #GOT ps. Apparently I dropped the F-word during a live interview my sincere apologies...I was just so fucking HAPPY and tired Photos by the @anders.august Et opslag delt af Pilou Asbæk (@pilouasbaek) den 20. Jan, 2020 kl. 2.38 PST

'Tydeligvis sagde jeg 'f-ordet' under et direkte interview. Jeg undskylder oprigtigt', skriver Pilou Asbæk blandt andet.

Den 37-årige skuespiller bruger ligeledes opslaget på Instagram til at rose showet:

'Tak til alle jer, der hjalp mig i går. Det var en fantastisk aften.'

Efter Pilou Asbæk havde chokeret værten med sit ordvalg under interviewet, prøvede han at redde situationen med at fortælle, at det ord må bruges i Europa.

Pilou Asbæk spiller Euron Greyjoy i 'Game of Thrones'. Foto: Angela Weiss Vis mere Pilou Asbæk spiller Euron Greyjoy i 'Game of Thrones'. Foto: Angela Weiss

Danskeren bruger også sit opslag til at vise sin taknemmelighed for rollen i 'Game of Thrones':

'Jeg er for evigt taknemmelig for at have været med i noget så specielt som 'Game of Thrones'.'

37-årige Asbæk medvirker i ni afsnit af 'Game of Thrones' fra 2016 til 2019, hvor han spiller Euron Greyjoy.

Pilou Asbæk har ligeledes medvirket i blandt andet 'Borgen', '1864' og 'R'.